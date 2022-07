Bon plan du jour : le PC portable gamer Acer Nitro 5 à prix réduit avec du Logitech, Razer, TCL...

Aujourd’hui, mettons en avant le PC portable Acer Nitro 5 qui voit son prix chuter sur Amazon.

Ce dernier est doté d’une dalle de 17,3" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. Le PC portable est propulsé par le processeur Intel Core i5-12500H accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage. De plus, nous notons la présence de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050Ti.

Le châssis du Acer Nitro 5 permet un refroidissement à deux ventilateurs et avec plusieurs sorties d’air. Il est équipé de deux haut-parleurs de 2 W qui offrent un son clair grâce à la technologie DTS:X Ultra.

Sur Amazon, le PC portable Acer Nitro 5 est au prix de 1049 € au lieu de 1299 € avec la livraison gratuite.



