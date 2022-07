Le OnePlus 10 Pro à -200€ mais aussi des réductions sur l'Apple Watch SE, le casque Philips H4205...

Commençons avec le smartphone OnePlus 10 Pro 5G qui profite d'une réduction de 200 € sur le site officiel de la marque.

Le smartphone est doté d'un écran Fluid AMOLED de 6,7" pour une définition de 3216 x 1440 pixels et avec un taux de rafraichissement 120 Hz adaptatif. Dans l'écran, le mobile est équipé d'un capteur Sony IMX 615 de 32 MP. De plus, le OnePlus 10 Pro est propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Au niveau de la photo, nous notons la présence d'un triple capteur optimisé grâce à Hasselblad, avec un module principal de 48 mégapixels, un de 50 mégapixels et un de 8 MP. Pour finir, le mobile est pourvu d'une batterie de 5000 mAH accompagnés d’un chargeur de 80 W.

Sur OnePlus, le smartphone OnePlus 10 Pro 5G 8+128 Go est au prix de 719 € et la version 12+256 Go à 799 € avec le code OP10PRO.



Passons à la montre connectée Apple Watch SE qui bénéficie d'un rabais sur Amazon.

Cette dernière possède un écran Retina OLED de 40 mm. Elle est accompagnée de capteurs de pointe qui permettent de suivre vos stats et d'atteindre vos objectifs. Ils permettent de suivre votre fréquence cardiaque, votre sommeil et la montre possède même un bouton d'urgence. Vous avez aussi la possibilité de répondre directement à vos appels depuis votre montre. La smartwatch est compatible Bluetooth 5.0 et possède une capacité de stockage de 32 Go.

Sur Amazon, la montre connectée Apple Watch SE est au prix de 269 € au lieu de 299 €.



Continuons avec le casque Philips H4205 qui voit son prix chuter de 40 % sur Amazon.

Il est doté d'une batterie d'une capacité de 29 heures d'écoute et grâce à sa charge rapide, profitez de 4 heures d'écoute pour 15 minutes de recharge. Il affiche un design fermé de type supra-auriculaire avec des écouteurs de 32 mm. Nous notons aussi la présence d'un bouton Bass-Boost qui vous fait profiter de basses puissantes. Le casque est facilement transportable en ayant la possibilité de le plier.

Sur Amazon, le casque Philips H4205 est au prix de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Passons au clavier Logitech G915 LIGHTSPEED qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est équipé de switchs GL Tactile qui optimisent la rapidité du clavier. De plus, il est doté d'un système de rétroéclairage avec une finition en aluminium. Le clavier est accompagné de cinq touches macro permettant de gagner en rapidité et en efficacité pendant vos sessions de jeu. Et enfin, sa double connectivité Lightspeed et Bluetooth donne la possibilité de brancher deux périphériques simultanément.

Sur Amazon, le clavier Logitech G915 LIGHTSPEED est au prix de 192 € au lieu de 225 €.



Finissons avec la souris HyperX Pulsefire Dart qui affiche un prix réduit de 70 % sur le site de la Fnac.

C'est une souris sans fil avec une connexion 2,4 GHz. Elle a une capacité d'autonomie de 90 heures et peut se recharger sans fil grâce à la technologie Qi. Elle est équipée de 6 touches dotées de switchs qui possèdent une belle durée de vie de 50 millions de clics. Pour finir, elle possède une forme ergonomique et des poignées rembourrées de cuir pour un confort optimal.

Sur le site de la Fnac, la souris HyperX Pulsefire Dart est au prix de 30 € au llieu de 100 € avec la livraison gratuite.



