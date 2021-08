L’écran PC gamer Acer Nitro, le système WiFi Netgear et la trottinette UrbanGlide : JUSQU’À 55 % de réductions

Commençons par l’écran PC gamer Acer Nitro XV240YP en vente chez Cdiscount avec une belle réduction.

La dalle LED de 23,8" affiche une définition en Full HD de 1920 x 1080 px avec un taux de rafraichissement de 165 Hz via DisplayPort et 144 Hz en HDMI et un temps de réponse de 2 ms(gris à gris rapide). Des caractéristiques idéales pour les jeux vidéo.

L’écran PC est fourni avec deux ports HDMI et un port DisplayPort. Son pied est réglable. Il possède aussi plusieurs fonctions comme le Acer EcoDisplay ou encore le grand angle de visualisation.

Vous pouvez retrouver sur Cdiscount, l’écran PC gamer Acer Nitro XV240YP au prix de 150 € au lieu de 265 € avec la livraison gratuite. Attention, le produit est en vente flash.

Passons ensuite au système WiFi Netgear Tri-ban Orbi qui bénéficie de 55 % de réduction toujours chez Cdiscount.

Le design sobre et élégant de ce système WiFi saura vous plaire. Il fonctionne par paire, le premier fait office de routeur et le second de répéteur. À eux deux, ils peuvent couvrir 350 m² et accueillir 25 appareils. La technologie Mesh vous aide à rester connecté dans toute la maison sans manipulation. Il est aussi possible d’ajouter un satellite augmentant la zone de 175 m².

Le Netgear Tri-ban Orbi est compatible avec tous les opérateurs, il remplacera votre routeur actuel et ses répéteurs si vous en aviez. Vous pourrez profiter d’une connexion rapide de 3 Gbps et du contrôle parental. Le système WiFi Netgear est fourni avec l’application Orbi App qui permet de configurer tout votre réseau.

Le Netgear Tri-ban Orbi est au prix de 220 € au lieu de 482 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.



Terminons par la trottinette UrbanGlide Ride 62S en promotion sur le site marchand Rueducommerce.

Toute de noire vêtue, la trottinette en aluminium ne pèse que 7,3 kg. Elle est aussi capable de supporter une charge maximale de 100 kg. De plus, elle est équipée de deux roues de 6,5" de diamètre.

Son moteur de 250 W couplé à la batterie 5000 mAh vous permettra une autonomie de 15 km avec un temps de recharge de 3 h et vous donnera la possibilité de monter des côtes de 15° avec une vitesse maximale de 25 km/h.

La trottinette est aussi équipée d’un frein électromagnétique, d’un frein mécanique arrière et d’une suspension avant. Pour finir, elle embarque des feux avant et arrière et un écran LCD qui affichera la vitesse ainsi que le reste d’autonomie.

La trottinette UrbanGlide Ride 62S est au prix de 149 € au lieu de 179 € chez Ruducommerce, toujours avec la livraison offerte.



