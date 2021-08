La Fibre à 10 € par mois chez SFR, c'est possible !!!

Alors que Bouygues Télécom propose depuis hier son forfait fibre Bbox fit à moins de 10 € par mois, SFR contre-attaque en baissant drastiquement le prix de son forfait fibre le moins cher.

Vous trouverez ainsi l'offre Série Limitée SFR Fibre au tout petit prix de 10 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite) avec un engagement d'un an. Un bon moyen d'accéder à une offre fibre de qualité à prix réduit !

Cet abonnement fibre intègre la SFR Box 7 qui permet des débits maximums descendant de 500 Mbps et montant de 500 Mbps avec support du WiFi 5, largement de quoi visionner des contenus 4K sur votre télévision.

Cette offre propose également les appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations, mais également une offre de télévision avec 160 chaînes et services TV via le décodeur Plus de SFR qui permet un enregistrement numérique de 8 heures, et plus avec le lecteur de carte SD inclus. Enfin, un stockage Cloud de 10 Go est inclus permettant de stocker sans soucis vos photos, vidéos et autres documents.

Découvrir le forfait Série Limitée SFR Fibre à seulement 10 € par mois pendant un an

Au niveau de la concurrence, signalons Bouygues Télécom qui propose son forfait fibre Bbox fit à seulement 9,99 € par mois pendant un an avec 65% de remise, mais aussi le forfait fibre série spéciale Bbox affiché à seulement 15,99 € par mois, la Bbox must à 22,99 € par mois pendant un an, et le forfait fibre Bbox ultym à 28,99 € par mois pendant un an avec support du Wi-Fi 6 et un débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 600 Mb/s en montant.

Vous trouverez également chez Sosh la Boite Sosh affichée à seulement 19,99 € par mois la première année, ou RED et son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 20 € par mois avec en prime un mois d'abonnement offert, les appels illimités vers les fixes, mais aussi les mobiles,... Terminons avec Free et son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois pendant 1 an ou la Freebox Pop à seulement 29,99 € par mois pendant un an avec des débits de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en montant !