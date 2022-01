Cinq offres incontournables dont un volant Logitech, un écran PC gamer, un PC portable…

Voici notre sélection de 5 produits à ne pas rater avec l'écran Acer Nitro VG270U, la caméra de sécurité Reolink Go, l'aspirateur 2-en-1 Proscenic P11, le PC portable Asus Zenbook UX535 et le volant Logitech G29.

Commençons cette sélection avec le PC portable Asus Zenbook UX535 qui profite d'une belle réduction chez la Fnac.

Il est équipé d'un écran tactile de 15,6" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Le portable profite du processeur Intel Core i7 avec 7 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage en SSD. De plus, il est doté d'un port HDMI, d'un port Thunderbolf et de ports USB 3. Et pour finir, on profite d'un clavier rétroéclairé pour vous aider à travailler dans la pénombre.

Le PC portable Asus Zenbook UX535 est au prix de 1500 € au lieu de 1900 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à l'aspirateur balai Proscenic P11 qui bénéficie aussi d'une belle réduction chez Darty.

Il propose une grande vitesse de rotation atteignant jusqu'à 130 000 tours/min offrant une puissance allant jusqu'à 25 000 PA. Il peut à la fois laver et aspirer. On note la présence d'un écran tactile LED qui affiche le niveau de batterie, les codes d'erreur et les différents modes d'aspiration. L'aspirateur est fourni avec une brosse motorisée, une mini brosse motorisée, un long suceur et une brosse ronde. La batterie se charge en 2h30.

L'aspirateur balai Proscenic P11 est au prix de 179 € au lieu de 259 € avec la livraison gratuite chez Darty.



Continuons avec le volant de jeu Logitech G29 accompagné de pédales en promotion sur Cdiscount.

Avec un design soigné et très proche de la réalité, vous obtiendrez une expérience de conduite parfaite. Le volant est revêtu de cuir cousu à la main offrant un certain luxe. il est compatible avec la PS5, PS4, PC et Mac. Côté conduite, il offre d'un retour de force à deux moteurs pour ressentir la conduite au maximum. Le volant peut tourner jusqu'à 900°. De plus, il est fourni avec les pédales G920 réglables afin de maintenir une conduite plus vraie que nature.

Le volant de jeu Logitech G29 + pédales G920 sont au tarif de 319 € au lieu de 399 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.



Passons à l'écran gamer Acer Nitro VG270U qui profite d'un petit prix à la Fnac

Il est doté d'une dalle de 27" pour une définition de 2560 x 1440 pixels avec une fréquence de balayage de 144 Hz et un taux de luminosité de 300 cd/m². On note aussi la présence de deux ports HDMI et d'un DisplayPort. Il profite de la technologie Freesync qui offre une expérience plus fluide et aussi de deux haut-parleurs intégrés offrant un son puissant.

Sur le site de la Fnac, l'écran gamer Acer Nitro VG270U est au prix de 199 € au lieu de 332 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec la vente flash sur Amazon de la caméra de sécurité Reolink Go qui bénéficie d'une très grosse perte de prix.

La caméra fonctionne sur les réseaux 4G et 3G avec une carte SIM non fournie. Elle fonctionne sous batterie qui peut se recharger avec des panneaux solaires. Côté image, on profite d'une qualité en 1080p et de la vision nocturne capable de capturer les moindres détails dans des conditions de faible luminosité. Lors d'une détection anormale.

La caméra de sécurité Reolink Go est actuellement au prix de 196 € au lieu de 289 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



