Les smartphones Xiaomi 11T et Poco M4 Pro à prix réduits mais aussi...

Commençons par le smartphone Xiaomi 11T qui dispose d'un affichage 6,67" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre le SoC Dimensity 1200 accompagné de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Au niveau photographie, ce dernier possède un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un zoom de 5 MP, tandis qu'à l'avant pour les selfies on trouve un capteur de 16 MP. Le smartphone fonctionne sous MIUI 12.5 basé sur Android 11. Il est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Enfin, il dispose d’une batterie de 5000 mAh avec un chargeur rapide 67 W.

Vous trouverez chez Gshopper le smartphone Xiaomi 11T 8+256 Go au prix de 419 € au lieu de 599 € avec le code 75BB542E7B et la livraison gratuite depuis l'Allemagne. Pour information la version 8+128 Go est au même tarif de 419 € avec le code B027A24ED0 donc moins intéressant, à ne considérer que si la première est en rupture de stock.

Passons au smartphone POCO M4 Pro 5G qui est doté d'un écran de 6,6" FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Il est propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 810 cadencé à 2,4 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage avec une extension possible via microSD jusqu’à 1 To.

Du côté de la photo, le POCO M4 Pro possède un capteur principal de 50 MP et d'un ultra grand angle de 8 MP. Pour faire des selfies, le smartphone est doté d'un capteur de 16 MP. Pour finir le mobile, profite d'une batterie de 5000 mAh qui offre deux jours d'utilisation et il est accompagné d'un chargeur de 33W offrant une charge rapide.

Le smartphone POCO M4 Pro est au prix réduit de 192 € avec le code B94B1170CB et une livraison gratuite depuis l'Allemagne ou la version 6+128 Go à 205 € avec le coupon B94B1170CB

