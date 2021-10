Acer Predator GD711 et GM712 : les projecteurs gaming 4K

Pour accompagner le gamer et proposer une expérience ludique sur grand écran, Acer annonce les projecteurs 4K Predator GD711 et GM712 avec éclairage LED ou à lampe

Lors de sa conférence Next@Acer, la firme taiwanaise n'a pas oublié les gamers en proposant une première série de PC Predator Orion 9000 avec processeur Intel Core 12ème génération mais aussi en ajoutant des accessoires.

Parmi ceux-ci, on trouvera les projecteurs 4K Predator GD711 et GM712, le premier à LED et le second à lampe. Le modèle GD711 promet une luminosité de 4000 lumens LED et un espace colorimétrique couvrant 125% du standard Rec. 709, avec support du HDR10 pour un équilibre des contrastes.

Le projecteur pourra afficher des contenus jusqu'en 3840 x 2160 pixels, qu'il s'agisse de films ou de jeux vidéo, avec deux modes (sombre ou lumineux) en fonction du type de jeu.

Il offre également un rafraîchissement variable en 1080p@120 Hz pour les consoles ou 1080p@240 Hz pour les PC et un haut-parleur de 10W. Acer a travaillé sur le ratio de projection et le projecteur pourra afficher 100 pouces avec un recul de 2,7 mètres seulement.

Le fabricant a travaillé à rendre son dispositif relativement silencieux et en a optimisé le flux d'air pour dissiper la chaleur et assurer une durée de vie de 30 000 heures. Pour la connectique, on pourra s'appuyer sur 2 ports HDMI 2.0 (pas de HDMI 2.1, dommage), une sortie audio et trois ports USB-A.

Le projecteur Predator GM712 reprend des caractéristiques similaires avec résolution 4K et luminosité de 3600 lumens ANSI.

Le projecteur Predator GM711 arrivera en Europe en décembre 2021 pour un tarif de 1499 € tandis que le Predator GM712 débarquera en janvier 2022 pour 1399 €.