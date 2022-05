Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition : le PC portable gaming avec 3D sans lunettes

Du gaming en 3D stéréoscopique sans lunettes ? c'est possible avec l'Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition et la promesse de plusieurs jeux compatibles au lancement.

Le groupe Acer tente l'expérience du gaming 3D autostéréoscopique avec son nouveau PC portable Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. Nul besoin de lunettes dédiées ici mais une application SpatialLabs TrueGame qui se propose de transformer l'expérience ludique en apportant du relief en temps réel.

L'application utilise les données de profondeur présentes dans les jeux (pas forcément 3D à l'origine) pour donner aux scènes et aux objets l'effet de volume en utilisant de l'eye-tracking et un affichage spécial dont le fabricant explique qu'"il se compose d'un panneau 2D UHD de 15,6 pouces sur lequel est intégrée une lentille optique à cristaux liquides, le tout formant un module innovant qui peut passer d'une vue 2D à une vue 3D stéréoscopique".

50 jeux compatibles au lancement

Acer promet déjà une cinquantaine de jeux compatibles au lancement de son PC portable gaming et d'autres titres seront ajoutés par la suite. Il faudra de la puissance pour faire fonctionner tout cela et le Predator Helios 300 SpatialLabs Edition embarque un processeur Intel Core i9 de 12ème génération associé à une carte graphique Nvidia RTX 3080, avec jusqu'à 32 Go de RAM DDR5-4800 et du stockage RAID 0 PCIe Gen 4 NVMe SSD.

Pour le refroidissement, on pourra compter sur un double ventilateur (Aeroblade 5ème génération), une graisse thermique liquide et la technologie Acer CoolBoost. Le PC gaming est proposé sous Windows 11 et intègre des connectivités Killer DoubleShot Pro et WiFi 6E, ainsi qu'un port HDMI 2.1, Thunderbolt 4 et deux ports USB 3.2 Gen2.

L'Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition est attendu en Europe au mois de septembre 2022 à un prix démarrant à 3299 € TTC.