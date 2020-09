Acer Spin 7 : le premier convertible Windows 10 ARM avec Snapdragon 8cx Gen 2 5G

Les ordinateurs portables exploitant un processeur ARM de Qualcomm sont encore rares mais l'annonce de la plate-forme Snapdragon 8cx Gen 2 5G permet d'ajouter un nouveau membre avec l'Acer Spin 7, premier à embarquer ce nouveau composant.

Il propose donc dans un format de convertible avec affichage tactile l'expérience de Windows 10 sur ARM mais aussi la puissance des connectivités sans fil WiFi 6 et 5G.

Son système de charnière permet une ouverture à 360 degrés pour un maximum de polyvalence et l'appareil mesure 15,9 mm d'épaisseur pour 1,4 Kg avec un châssis en alliage aluminium et magnésium.

La dalle mesure 14 pouces et offre une résolution FHD sur laquelle on pourra utiliser un stylet Wacom AES 1.0 avec 4096 niveaux de pression. On notera la présence d'un verre de protection Gorilla Glass et d'un revêtement anti-microbien ion-argent.

Ce nouvel Acer Spin 7 profite d'un accès 5G en sub-6 GHz comme en mmWave grâce au modem Snapdragon X55. Appareil polyvalent, Acer le positionne comme un produit pouvant intéresser aussi les professionnels, d'autant plus que la puce Snapdragon 8cx Gen 2 5G intègre justement de nouvelles fonctionnalités de sécurisation et de gestion distante et une partie audio /. vidéo renforcée pour la visioconférence.

La firme n'évoque cependant pas de prix ni de date de disponibilité pour l'Acer Spin 7, même s'il reste possible qu'il débarque sur le marché d'ici la fin de l'année.