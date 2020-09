IFA 2020 : la plate-forme Snapdragon 8cx Gen 2 5G en rajoute sur la sécurité

Cherchant des opportunités ailleurs que dans les smartphones et profitant de son expertise dans de nombreux domaines des communications sans fil, le groupe Qualcomm s'est lancé dans le développement de processeurs ARM pour PC portables.

Après avoir d'abord dérivé des SoC mobiles pour en faire des puces pour ultraportables, la firme a dévoilé un première plate-forme Snapdragon 8cx conçue dès le départ pour fonctionner dans un PC portable en se débarrassant des contraintes du monde mobile tout en essayant de conserver l'efficacité énergétique de l'architecture ARM pour assurer une belle autonomie et en intégrant tout le nécessaire en matière de communications sans fil WiFi et cellulaire, avec l'apport de la 5G aussi bien sub-6 GHz que mmWave (bande millimétrique), ce qu'il est le seul du marché à pouvoir proposer.

Lenovo Yoga 5G avec Snapdragon 8cx

La plate-forme 8cx n'est encore présente que dans peu d'appareils (Lenovo Yoga 5G et une variante du Samsung Galaxy Book S) et doit composer avec une adaptation des applications x86 vers Windows 10 ARM qui reste perfectible.

Cela n'empêche pas Qualcomm de poursuivre son effort dans cette direction, d'une part en misant sur le recours plus fréquent au télétravail en temps de pandémie du coronavirus et d'autre part en espérant peut-être que l'arrivée d'Apple dans ce domaine, avec ses puces Apple Silicon, va générer de l'intérêt pour les PC ARM.





Snapdragon 8cx Gen 2

La firme dévoile donc une nouvelle plate-forme Snapdragon 8cx Gen 2 qui ne vise une fois de plus pas la performance pure (où elle est désavantagée) mais plutôt la diversité des scénarios d'usage permis par sa grande autonomie et ses connectivités sans fil.

Le gros de la puce reste le même avec une configuration octocore constituée de coeurs Kryo 495 gravés en 7 nm (comme la génération précédente) avec partie graphique Adreno et support de la mémoire LPDDR4x.

Les quelques maigres détails sur les performances fournis par Qualcomm annoncent des performances supérieures de 18% pour le Snapdragon 8cx Gen 2 avec TDP 7W par rapport à un Intel Core i5 de 10ème génération avec TDP 15W, et de 51% par rapport à la plate-forme Lakefield / Hybrid Technology Intel Core i5 en 7W.

Face à ces deux références, Qualcomm assure également offrir une meilleure performance par watt, de 39% et 58% respectivement, en matière de productivité. Des chiffres un peu vaporeux qu'il conviendra de préciser ultérieurement.





4G / 5G / WiFi 6 et Always On, Always Connected

La nouvelle plate-forme pourra supporter des affichages jusqu'en 4K (jusqu'à 2 affichages 4K en USB-C) et comprend un ISP Spectra 390 permettant de la capture vidéo 4K / 30 fps ainsi qu'un DSP Hexagon 690 et le Qualcomm Sensing Hub.

Cet ensemble permet de supporter un environnement Qualcomm IA Engine développant une puissance de traitement de 9 TOPS. On notera la présence d'un chipset FastConnect 6800 assurant une compatibilité WiFi 6 et Bluetooth 5.1, et de deux modems : Snapdragon X24 pour la 2G à 4G et Snapdragon X55 pour la 5G en sub-6 GHz et mmWave.

Le savoir-faire du côté des smartphones permet ainsi de proposer une connectivité " Always-On, Always Connected " sur des PC portables et ultraportables avec la bascule automatique vers le meilleur réseau disponible à tout moment.



Marchés professionnels et de l'éducation. Comme les chromebooks ?

Si la plate-forme Snapdragon 8cx Gen 2 promet toujours d'assurer une autonomie dépassant les 25 heures, les principaux changements portent sur l'ajout de fonctions de sécurité et de gestion à distance.

Qualcomm vise ici plus directement le marché professionnel (qui constitue en réalité la principale cible pour ce type de produit) en intégrant les sécurités de WIndows 10 (reconnaissance faciale et d'empreintes, Windows Hypervisor, protections diverses contres les piratages).

Cet aspect se retrouve également dans les améliorations associées aux caméras pour offrir un meilleur son (annulation des bruits environnants pour une conversation claire) et une image de qualité, l'intelligence artificielle permettant d'ajouter le suivi du regard, une meilleure gestion des avatars numériques (comme ceux de Loom.ai) ou encore une détection automatique des cybermenaces annoncée comme sept fois plus rapide.

Qualcomm cherche également avec ces nouvelles fonctions à séduire le marché de l'éducation avec des axes stratégiques qui ne sont pas sans rappeler ceux des chromebooks soutenus par Google.

Cela suffira-t-il pour en faire une alternative ? En tout les cas, les premières machines équipées du Snapdragon 8cx Gen 2 sont attendues avant la fin de l'année (sans doute la toute fin d'année). Acer et HP font partie des premiers partenaires intéressés.