39% de réduction sur le PC portable Acer Swift 3 et une sélection de PC Chromebook, gamer ou bureautique

Un ordinateur portable est toujours utile, il permet de travailler partout dans sa maison, mais aussi de prendre son PC dans le train, au boulot ou dans tout endroit extérieur. Nous avons sélectionné des ordinateurs pour la bureautique, pour le jeu, ainsi que des Chromebook.

Prenons par exemple le PC portable Acer Swift 3 SF314 qui profite de 39 % de réduction sur Amazon.

Il est doté d'un écran IPS FHD de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. L'ordinateur portable est propulsé par le processeur Intel Core i5-1135G7 avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage. Il intègre trois ports USB, une prise jack et une prise HDMI. De plus, sa batterie permet de profiter du PC pendant 16 heures sans interruption. Pour finir, il est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth.

Sur Amazon, le PC portable Acer Swift 3 SF314 est au prix de 550 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les PC portables :

Bureautique

Gamer



Chromebook



