Le POCO X4 Pro à 279€ ! Il est accompagné du HONOR MagicBook 15, Google Pixel 6A, Garmin Venu...

Aujourd'hui, mettons en avant le smartphone POCO X4 Pro qui bénéficie d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Le mobile est pourvu d'un écran AMOLED de 6,67 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage de 360 Hz. Il est propulsé par le processeur Snapdragon 695 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, le POCO X4 Pro est équipé d'un capteur principal de 104 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un capteur macro de 2 MP. Sur l'avant, un capteur de 16 MP permet de faire de très bons selfies. Enfin, le téléphone portable intègre une batterie de 5000 mAh avec un chargeur ultra rapide de 67 W permettant de recharger votre mobile en moins de trois quarts d'heure !

Sur Cdiscount, le Xiaomi POCO X4 Pro 8+256 Go est au prix de 279 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles, voici notre sélection :

Smartphone

PC portable

HONOR MagicBook 15 à 650 € (15", AMD Ryzen 5 5500U, 5 Go RAM, 512 Go SSD)





Écran PC

Clavier

Tablette tactile

BMAX I10 Pro à 92 € avec le code SDFR941 (AliExpress)





Montre connectée

Casque

TV

Maison



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme notre sélection d'aspirateurs ou encore des promotions sur les Galaxy Buds Pro à -50%, mais aussi un écran gamer, un aspirateur, un clavier et un casque.