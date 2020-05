Acer Veriton K : les stations de travail en Intel Xeon et Nvidia Quadro RTX

Acer renouvelle sa gamme de stations de travail avec la série Veriton K et son Veriton K8 sous Intel Xeon et Nvidia Quadro RTX.

En matière de station de travail sous forme PC de bureau, le groupe Acer annonce la série Veriton K qui apporter la puissance nécessaire pour les besoins industriels et créatifs nécessitant de gros besoins de calcul et graphiques.

L'Acer Veriton K8 embarque ainsi un processeur Intel Xeon et une partie graphique Nvidia Quadro RTX pouvant convenir aux applications d'ingénierie, d'architecture et plus généralement de conception assistée par ordinateur et de modélisation.

Les stations de travail peuvent accueillir jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 avec correction d'erreur EEC et du stockage en disque dur et SSD. La présence d'emplacements pour disques durs M.2 PCIe directement sur la carte mère permettront d'obtenir des vitesses de transfert optimisées tout en offrant de la modularité.

Acer propose avec les Veriton K un système de refroidissement avancé grâce à trois ventilateurs aspirant l'air par l'avant et le rejetant par l'arrière afin de réguler l'air de l'ensemble du châssis.

On trouvera également une large palette de connectiques, avec jusqu'à 10 ports USB, la gestion de l'USB-C et différentes possibilités de sorties vidéo : DisplayPort, HDMI, VGA...

Sous Windows 10 Pro, la série Veriton K existe avec plusieurs versions de processeurs Intel Xeon E et différentes cartes graphiques, des GeForce RTX aux Quadro et Quadro RTX.

Différentes fonctions de sécurité logicielles et matériels sont intégrées, dont les technologies Intel vPro et PXE, ou la récupération par un seul bouton. La famille de stations de travail Veriton K d'Acer sera disponible en France à partir de mi-juin avec des tarifs démarrant à 1000 € HT.