Activision - Blizzard vend l'exclusivité des droits de diffusion de ses compétitions à YouTube Gaming

C'est un coup de tonnerre sur le marché des plateformes de streaming et du jeu vidéo : YouTube Gaming a annoncé avoir récupéré les droits de diffusion pour tous les titres signés Activition-Blizzard.

Cela implique donc, toutes les compétitions autour des franchises les plus connues des éditeurs comme Call of Duty, HearthStone, Overwatch, Starcraft, Heroes of the Storm...

Jusqu'ici, c'est la plateforme Twitch qui avait négocié cette exclusivité de diffusion des compétitions autour des jeux de l'éditeur. Le contrat initial avait été signé pour deux ans, mais les négociations concernant le renouvellement n'ont visiblement pas abouti et c'est donc YouTube Gaming qui a sorti son chéquier pour s'offrir les droits.

Activision-BLizzard évoque de son côté le fait que les outils d'analyse, la faible empreinte écologique et les systèmes d'IA de YouTube Gaming ont également largement pesé dans la balance.