Call of Duty Modern Warfare : Le patch de 45 Go soulève la problématique du poids des jeux AAA

Si vous étiez déjà échaudés par le téléchargement des titres AAA et de leurs énormes patchs "Day One", voilà qui devrait continuer à vous faire grincer des dents...

Tout le monde ne bénéficie pas encore, en France comme ailleurs dans le monde, d'une connexion à Internet par la fibre optique avec des débits très élevés. L'ADSL reste encore une technologie très développée, et là encore certains utilisateurs et joueurs n'ont pas toujours accès aux plus hauts débits...

Et pourtant, depuis quelques années les éditeurs n'hésitent plus à proposer des titres en version dématérialisée qui impliquent parfois une centaine de gigaoctets de téléchargement... Les joueurs oubliés par la fibre pourraient se rassurer en optant pour l'achat de version physique des titres : peine perdue, il faut systématiquement procéder à une mise à jour de lancement, qui là encore implique de 50 à 80 Go de téléchargement pour les plus gros titres.

Soit, une fois passé le lancement, on pourrait se croire épargné... Mais visiblement Activision n'a pas vraiment de pitié pour les joueurs non fibrés puisque la nouvelle mise à jour de Call of Duty Modern Warfare pèse, accrochez-vous, pas moins de 45 Go.

Même sans prendre en considération le débit Internet qu'il faut pour télécharger un tel monstre se pose la question de la place disponible sur sa machine. Les jeux prennent de plus en plus d'espace et l'on voit de plus en plus de titres passer largement la barre des 100 Go ( 150 Go pour Red Dead Redemption 2, plus de 170 Go pour CoD Modern Warfare).

De quoi rapidement saturer des SSD avec quelques jeux... Et la situation ne va pas s'arranger puisque la tendance évolue vers des jeux de plus en plus orientés vers la 4K.

Si la situation est déjà complexe sur PC, elle va également le devenir sur la prochaine génération de consoles de jeux vidéo. Les jeux console devraient ainsi se rapprocher (en qualité) de ceux sur PC, avec des textures 4K à la clé. Or, sur console, on sait d'emblée que les espaces de stockage vont être limités, d'autant que les Xbox et PS5 disposeront d'un SSD. Pas question d'ajouter 1, 2 ou 3 HDD supplémentaires, de fait, il faudra composer avec les mêmes problématiques que sur les consoles d'ancienne génération. Aujourd'hui, un SSD de 500 Go permet d'accueillir de 4 à 5 jeux (en considérant les plus imposants), ce qui implique de jongler avec les titres et des temps de téléchargement à la clé pour les récupérer si l'on a fait le choix de les effacer un temps...

Si les éditeurs ne travaillent pas à réduire la taille de leurs titres, la gestion des ludothèques risque de rapidement tourner au casse-tête...