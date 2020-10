Activision Blizzard : vers la fermeture du site de Versailles

C'est une situation que le groupe aura du mal à expliquer : Activision Bizzard, qui a réalisé plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soit 38% d'augmentation sur un an, a annoncé la fermeture de son site basé à Versailles.

Le groupe qui exploite la franchise Call of Duty affiche une santé de fer et annonce donc pourtant une restructuration. La firme a annoncé aux 270 salariés du site la fermeture du site et une réunion du CSE (Comité social et économique) les 13 et 14 octobre.

Activision explique sa décision par la volonté de "s'adapter à une industrie numérique en constante évolution et hautement compétitive" avec pour "objectif d'optimiser le talent et l'expertise dont nous bénéficions".

Pourtant, le groupe a largement dépassé ses prévisions de ventes au deuxième trimestre avec 2 milliards de dollars sur 1,7 milliard attendus. Le groupe prévoit désormais 7,3 milliards de revenus nets en 2020.