Blizzard pointé du doigt pour les importantes disparités salariales

En marge de la crise qui secoue Ubisoft sur fond de harcèlement sexuel et de sexisme nauséabond, Blizzard se retrouve également au coeur d'une tempête.

Les employés du groupe se sont ainsi regroupés pour dénoncer collectivement des disparités salariales et promesses jamais tenues par l'éditeur. Il serait ainsi question de promesses de hausses importantes de salaires qui n'auraient ainsi jamais eu lieu ou qui ne dépasseraient jamais les 10%, et qui faisaient ainsi suite à une enquête soulignant les disparités dans les salaires entre les employés profitant pourtant de statuts et anciennetés identiques.

Le sondage remonte à 2019 et pointait du doigt que les employés de Blizzard étaient globalement mécontents de leur niveau de revenu. Il apparaissait également qu'à poste équivalent, certains employés touchaient jusqu'à 25% de salaire en plus ou en moins que leurs collègues. Le sondage débouche alors sur une enquête interne chez Blizzard et une réaction assez rapide avec la promesse d'augmentations et d'un lissage des disparités constatées.

Mais presque un an après force est de constater que les promesses ne sont pas tenues. Quand elles le sont, cela se fait à minima avec des augmentations qui ne dépassent pas les 10% et ne permettent ainsi pas de rattraper les écarts. Des efforts bien en deçà de ce qu'attendaient les salariés qui exposent ainsi la situation au journal Bloomberg. Les employés se partagent ainsi un tableur qui invite chacun à indiquer de façon anonyme son salaire et les augmentations passées.

Face aux révélations de Bloomberg, la porte-parole de Blizzard a indiqué "souhaiter compenser nos employés de façon juste et compétitive. Nous passons constamment en revue les processus d'augmentation afin de mieux reconnaitre le talent de nos meilleurs éléments afin de rester compétitifs dans l'industrie, avec pour objectif de récompenser et d'investir davantage sur nos meilleurs employés."

Sauf qu'en épluchant le tableur partagé par les employés, on peut constater que si certains employés gagnent plus de 100 000$ par an, d'autres frôlent tout juste le minimum légal, tandis que Bobby Kotick CEO d'Activision Blizzard s'octroie 40 millions de dollars sur l'année 2019 hors bonus et dividendes...

La situation fait tache quand, en contrepartie, les employés se regroupent sur des canaux de discussion privés pour s'échanger trucs et astuces pour économiser le moindre dollar...