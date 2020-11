Activision Blizzard : des résultats records et la volonté de recruter mais...

Call of money



Activsion Blizzard a récemment publié ses résultats financiers pour le trimestre et comme on pouvait s'y attendre, les résultats sont plutôt bons...

La firme boucle l'année 2020 sur le plus gros bénéfice de son histoire avec un profit net annuel de 1,4 milliard d'euros avant même la sortie de quelques blockbusters comme Call of Duty Black Ops Cold War, Crash Bandicoot 4 ou même WoW shadowlands...

Le groupe explique que son principal moteur sur l'année a été Call of Duty (étonnant non ?) lancé sur PC, consoles, puis téléphones portables... Et pendant l'annonce des résultats, on apprenait également de la bouche de Bobby Kotick PDG du groupe qu'il était question d'embaucher 2000 personnes pour répondre aux nouveaux besoins et ambitions du groupe...

Une annonce qui aura très certainement du mal à passer auprès des 300 salariés du groupe en France qui ont appris il y a quelques semaines la fermeture prochaine du site de Versailles.