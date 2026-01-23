C'est une nouvelle qui risque de faire grincer des dents. Le studio italien Sedleo et l'éditeur Dear Villagers ont tranché : le jeu d'action-aventure 1348 Ex Voto ne verra pas le jour sur les consoles de Microsoft. Annoncée pour le 12 mars 2026, cette épopée médiévale sera finalement une exclusivité console sur PlayStation 5, aux côtés d'une sortie sur ordinateur.

Une décision officiellement justifiée par la volonté de "concentrer les efforts" pour garantir une expérience optimale, mais qui en dit long sur l'état actuel du marché.

Quelle est la promesse de ce voyage dans l'Italie de 1348 ?

1348 Ex Voto nous plonge au cœur d'une Italie du XIVe siècle ravagée par la peste, l'instabilité politique et les conflits. Le joueur y incarne Aeta, une jeune chevaleresse déterminée à retrouver son amie Bianca, kidnappée lors d'un raid de bandits. Le titre promet une expérience narrative et cinématographique forte, portée par la relation entre les deux femmes dans un cadre historique sombre mais crédible.

Le gameplay s'articule autour de combats à l'épée se voulant stratégiques, inspirés des arts martiaux historiques européens. Les animations, réalisées en motion capture, permettent de choisir entre deux postures de combat et de débloquer de nouveaux combos via des livres de compétences, une fonctionnalité souvent appréciée des joueurs sur PC. Le tout est proposé à un prix modeste de 24,99 euros, le positionnant comme un outsider intéressant.

Pourquoi la version Xbox Series a-t-elle été abandonnée ?

Officiellement, l'annulation vise à garantir la meilleure qualité possible sur les plateformes restantes. Pour un petit studio d'une quinzaine de personnes comme Sedleo, développer sur trois systèmes en parallèle représente un défi logistique et financier considérable. Il s'agit donc d'une décision avant tout pragmatique, visant à ne pas disperser des ressources limitées.

Mais cette annonce s'inscrit dans un contexte plus large et moins rassurant pour Microsoft. La console Xbox Series semble être sur une pente descendante en termes de ventes et d'attractivité pour les projets modestes, rendant les portages risqués. Sans le soutien financier d'un accord comme le Game Pass, de nombreux studios indépendants préfèrent désormais se concentrer sur des marchés perçus comme plus porteurs.

Quelles sont les implications pour les joueurs et l'industrie ?

Pour les joueurs Xbox, c'est une déception et un signal de plus que leur machine perd des exclusivités potentielles, même modestes. L'attractivité de la console pour les studios tiers, surtout les plus petits qui constituent une part importante de la richesse d'un catalogue, semble s'éroder au profit de la concurrence directe.

Pour l'industrie, cela confirme une tendance de fond : sans un accord de distribution majeur ou une base installée écrasante, la Xbox devient une plateforme difficile à rentabiliser. Les joueurs sur PS5 et PC, eux, pourront découvrir cette aventure solo dès le 12 mars 2026 et juger si le sacrifice de la version Xbox en valait la peine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie de 1348 Ex Voto ?

Le jeu sera disponible le 12 mars 2026.

Sur quelles plateformes le jeu sera-t-il disponible ?

1348 Ex Voto sortira exclusivement sur PlayStation 5 (PS5) et PC (via Steam et l'Epic Games Store).

Pourquoi la version Xbox n'est-elle plus prévue ?

Le studio Sedleo a annulé la version Xbox pour concentrer ses ressources limitées et assurer une meilleure qualité de jeu sur PS5 et PC, dans un contexte de marché jugé difficile pour les indépendants sur cette plateforme.