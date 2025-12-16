Jusqu'au 17 décembre inclus, la Fnac offre aux adhérents 10 € par tranche de 100 € sur une large sélection de composants pour PC (CPU, GPU, stockage...) avec le code COMPO10.
Voici quelques produits (cartes graphiques, boîtiers, SSD, cartes mères...) à prix réduit pour l'occasion :
- Boîtier PC NZXT H6 FLOW ATX moyen tour - Noir à 99,99 € avec le code COMPO10 (avec panneau latéral et avant verre trempé)
- Alimentation PC MSI MPG A850GS PCIE5 850W 80 PLUS Gold - Noir à 103,99 € avec le code COMPO10 (entièrement modulaire, compatible ATX 3.1)
- SSD interne Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0 2 To à 134,99 € avec le code COMPO10 via retrait magasin uniquement (jusqu'à 7250 Mo/s)
- Carte mère Gigabyte B850 EAGLE WiFi 7 ICE ATX Chipset AMD B850 - Blanc à 169,99 € avec le code COMPO10 + 10 € remboursés (date limite d'achat 27/12)
- SSD interne Samsung 990 Pro 2 To pour PS5 avec dissipateur à 184,99 € avec le code COMPO10 via retrait magasin uniquement (jusqu'à 7450 Mo/s)
- Kit watercooling ASUS ROG RYUJIN III 240 - Noir à 199,99 € avec le code COMPO10 (avec écran LCD 3,5", pompe Asetek 8ème génération et plaque froide, ventilateur optimisé par Axial-tech)
- Barrette mémoire RAM Corsair VENGEANCE 16 Go (1 x 16 Go) DDR5 4800 MHz CL40 - Noir à 209,99 € avec le code COMPO10
- Barrette mémoire RAM Kingston FURY Beast 32 Go (kit de 2 x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16 - Noir 239,99 € avec le code COMPO10
- Carte mère Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ATX Socket LGA1851 Chipset Intel Z890 - Noir à 249,99 € avec le code COMPO10
- SSD interne Crucial P310 2 To à 259,99 € avec le code COMPO10 + -5% en choisissant le retrait magasin (jusqu'à 7100 Mo/s)
- Processeur AMD Ryzen 7 7700X 8 cœurs 4,5 / 5,4 GHz à 279,99 € avec le code COMPO10 + 20 € remboursés (date limite d'achat 27/12)
- Boîtier PC MSI MEG PROSPECT 700R ATX moyen tour - Noir ARGB à 299,99 € avec le code COMPO10 (avec panneau latéral modulaire verre trempé, 3 ventilateurs ARGB 140mm préinstallés dans le panneau mesh + 1 ventilateur arrière ARGB 140mm, 4 filtres à poussière amovibles, panneau avant avec écran tactile IPS 4,3")
- Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC à 519,99 € avec le code COMPO10
- Carte graphique Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16G à 849,99 € avec le code COMPO10
➡️ Retrouvez toute la sélection de composants PC faisant partie de l'opération sur la page Fnac dédiée.
Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos du jour (souris gaming Logitech G G502, écran PC AOC Agon Pro 27" OLED et PC portable Gigabyte A16) ainsi qu'aux bons plans Leclerc de Noël spécial high-tech !