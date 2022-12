Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de forfaits mobiles intéressants chez les opérateurs et Bouygues Télécom n'échappe pas à cette tradition. B&You propose ainsi un forfait mobile avec 160 Go de donnée à seulement 15,99 € et le tout sans engagement.

L'offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine avec la qualité du réseau 4G de Bouygues Télécom. Vous pourrez donc profiter de 160 Go de données en France et 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM. De plus, le forfait est sans engagement.

Le forfait mobiles B&You 160 Go à 15,99 € par mois

Notons aussi que Bouygues Télécom propose un forfait mobile 4G avec 200 Go de data dont 25 Go utilisables en Europe / DOM à 19,99 € par mois. Vous pouvez aussi consulter notre bon plan sur les forfaits mobiles 5G chez Bouygues Télécom.





Chez les autres opérateurs vous trouverez Sosh avec ses forfaits 100 Go et 120 Go à 17,99 € et 19,99 € par mois, Free Mobile avec son forfait 110 Go à 14,99 € par mois, ou encore Cdiscount avec ses 3 forfaits 50 Go, 100 Go et 120 Go à 9,99 €, 12,99 € et 13,99 € sans oublier RED avec ses 2 forfaits 160 Go et 200 Go à respectivement 16 € et 20 € par mois en 4G.