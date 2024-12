Imaginé comme un équivalent numérique de l'appel téléphonique au 17, le dispositif 17Cyber (17Cyber.gouv.fr) est proposé par la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr. Disponible 24h/24 et 7j/7, ce guichet unique s'adresse aux victimes d'infractions numériques.

Pour les particuliers, les entreprises ou encore les collectivités, l'objectif affiché est de proposer une solution prenant en compte leurs demandes via un parcours numérique. Un outil de diagnostic en ligne permet de qualifier le problème en répondant à quelques questions et dispense des conseils personnalisés en fonction.

À l'issue et pour les atteintes les plus graves, il est possible d'être mis en relation avec un prestataire privé référencé ou labellisé par Cybermalveillance.gouv.fr, afin de bénéficier d'une assistance technique. Par messagerie instantanée, un échange avec un policier ou un gendarme aiguillera pour des démarches à suivre.

Un « nouveau réflexe » pour les victimes

Le panel des actes de cybermalveillance est large (piratage de compte, phishing, malware, arnaque, cyberharcèlement, fuite de données, cyberattaque…). « Le 17Cyber doit devenir le nouveau réflexe des Français victimes de cyberdélinquance », écrit le ministère de l'Intérieur.

Opérationnel depuis mardi, le 17Cyber bénéficie d'une campagne de communication pour soutenir son lancement. En plus du site 17cyber.gouv.fr, un module 17Cyber peut être intégré à des sites Web pour faciliter un accès au service au plus grand nombre.

17Cyber a surtout pour avantage de réunir en un même dispositif tout un ensemble d'outils déjà disponibles, mais pas nécessairement connus du grand public. Le ministère de l'Intérieur indique qu'en 2023, 278 703 infractions liées au numérique ont été enregistrées par les forces de sécurité intérieure, contre 255 320 en 2022.

Une promesse d'Emmanuel Macron

Le 17Cyber est la concrétisation d'une promesse d'Emmanuel Macron en janvier 2022. À l'époque, le président de la République avait évoqué cet équivalent numérique de l'appel 17 « pour que chaque citoyen puisse signaler en direct une attaque cyber et être mis immédiatement en relation avec un opérateur spécialisé. »