La start-up 1X lance les précommandes pour NEO, présenté comme le tout premier robot humanoïde prêt pour le grand public et conçu pour transformer la vie à la maison. Un prix de 20 000 $ ou un abonnement de 499 $ par mois, avec des livraisons prévues aux États-Unis dès 2026. D'autres marchés sont évoqués pour 2027.

Avec pour mission d'effectuer les corvées du quotidien, NEO est un assistant domestique capable de plier le linge, d'organiser les étagères et de ranger les espaces grâce à une simple commande vocale ou via une application.

Des tâches de base pour commencer

NEO pèse près de 30 kg. Il peut soulever 70 kg et transporter 25 kg, tout en fonctionnant à un niveau sonore de seulement 22 dB. Son autonomie de batterie est de jusqu'à 4 heures.

Il est équipé d'un LLM (grand modèle de langage) intégré pour des interactions naturelles, d'une intelligence visuelle pour reconnaître le contexte, comme des ingrédients sur un comptoir, et d'une intelligence audio pour savoir quand on s'adresse à lui.

NEO est également doté d'une connectivité Wi-Fi, Bluetooth et 5G. Au lancement, il pourra gérer des tâches de base telles que l'ouverture des portes ou l'extinction des lumières.

Un téléopérateur humain à la rescousse

L'IA de NEO n'est pas encore totalement autonome. Pour les tâches plus complexes ou inconnues, le robot dépend d'une intervention humaine. Les premiers acheteurs devront accepter qu'un téléopérateur humain (1X Expert) puisse voir à l'intérieur de leur domicile via les caméras du robot.

Ces téléopérateurs, utilisant des casques VR, contrôleront NEO à distance pour lui apprendre de nouvelles tâches et collecter des données d'entraînement. Un point qui peut être sensible, mais jugé nécessaire afin d'améliorer le produit.

Des garde-fous pour la confidentialité

Face à cette intrusion potentielle, 1X affirme mettre le contrôle entre les mains du propriétaire. Les utilisateurs devront programmer activement les sessions avec un expert et approuver leur intervention.

L'entreprise propose également de flouter les personnes présentes et de définir des zones interdites dans la maison. De plus, les anneaux d'oreille émotifs du robot changeront de couleur lorsqu'un opérateur sera actif.

Malgré ces garde-fous, la question se pose de savoir si les consommateurs sont prêts à échanger une partie de leur confidentialité contre l'aide d'un robot domestique encore en apprentissage.