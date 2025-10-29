Richtech Robotics présente Dex, son premier robot humanoïde mobile destiné à l'industrie. Propulsé par la technologie fournie par Nvidia, il se distingue par ses roues, un choix pragmatique pour optimiser l'efficacité et l'autonomie.

Conçu pour des tâches comme le tri ou la manipulation, Dex s'appuie sur une formation virtuelle pour accélérer son déploiement dans le monde réel.

Le secteur de la robotique industrielle est en plein bouillonnement, chaque constructeur cherchant la formule parfaite pour assister l'humain dans les tâches répétitives.

Jusqu'à présent, une grande partie de l'attention s'est portée sur des designs bipèdes, imitant la marche humaine. C'est dans ce contexte que Richtech, fort de son expérience avec plus de 450 déploiements de robots, prend une direction résolument différente avec son nouveau-né.

Un design pragmatique : pourquoi des roues ?

La décision de doter Dex d'une plateforme mobile à roues plutôt que de jambes n'est pas anodine. Selon Matt Casella, président de Richtech, ce choix répond à une logique d'efficacité opérationnelle et énergétique.

Alors que les robots bipèdes dépensent une énergie considérable simplement pour maintenir leur équilibre, limitant parfois leur autonomie à quelques minutes, Dex est conçu pour maximiser son temps de travail.

Cette approche permet non seulement d'améliorer la stabilité et la vitesse de déplacement, mais aussi de réduire drastiquement les coûts de maintenance. L'idée est simple : combiner la dextérité humaine pour la manipulation d'objets avec l'efficacité d'une machine pour le transport.

L'intelligence artificielle au cœur de l'apprentissage

Pour rendre Dex intelligent et adaptable, Richtech s'est tourné vers un partenaire de taille : Nvidia. Le robot est équipé de la puce Jetson Thor, qui lui confère ses capacités de raisonnement en temps réel. Mais la véritable clé de voûte de son développement réside dans la simulation.

Grâce à la plateforme Isaac Sim, Dex apprend et maîtrise des tâches dans un environnement virtuel avant même d'être déployé en usine. Cette méthode, baptisée "Sim2Real", permet d'accélérer considérablement les cycles de déploiement, tout en renforçant la sécurité. Le robot affine ensuite son apprentissage avec des données collectées dans le monde réel.

Quelles applications concrètes pour Dex ?

Dex n'est pas un concept futuriste, mais un outil conçu pour répondre à des besoins industriels immédiats. Ses deux bras, dotés d'effecteurs modulaires (pinces, outils spécifiques), peuvent manipuler une charge allant jusqu'à 5 kg par bras.

Il est ainsi capable d'opérer des machines, de trier des pièces, d'effectuer des contrôles qualité ou encore de gérer l'emballage de produits. Le robot est présenté en deux configurations : une version mobile avec une autonomie de quatre heures, et une version stationnaire pouvant fonctionner 24/7.

Richtech a d'ailleurs lancé une initiative de collecte de données robotiques aux États-Unis, avec l'ambition de créer et de commercialiser des jeux de données pour faire progresser l'IA physique sur le territoire.

Présenté en démonstration au salon GTC 2025 à Washington, où il assemble des casquettes en direct, Dex doit maintenant faire ses preuves sur le terrain. L'accueil que lui réserveront les industriels déterminera si cette approche pragmatique, axée sur l'efficacité plutôt que sur le mimétisme humain, est la voie à suivre pour l'automatisation des usines de demain.