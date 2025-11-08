C'est une histoire qui mélange science-fiction, politique et culture pop. L'objet interstellaire 3I/ATLAS, le troisième visiteur de ce type jamais détecté, traverse actuellement notre système solaire.

Il présente tant d'anomalies (accélération, composition, trajectoire) que l'astrophysicien Avi Loeb lui donne "40% de chance" d'être une technologie extraterrestre. Mais alors que les scientifiques réclament les données, la NASA a choisi de répondre en priorité... à Kim Kardashian.

Qu'est-ce que 3I/ATLAS et pourquoi intrigue-t-il ?

Détecté en juillet 2025, 3I/ATLAS est un visiteur venu d'un autre système stellaire. Il est gigantesque, bien plus massif que 'Oumuamua ou Borisov. Mais ce n'est pas sa taille qui intrigue : l'objet présente au moins 10 anomalies majeures.

Il a une trajectoire étrange alignée sur le "Wow! Signal" de 1977, une composition chimique bizarre (riche en nickel, pauvre en eau) et surtout, une "accélération non gravitationnelle". En clair : il a changé de trajectoire sans éjecter de gaz visible, comme le ferait une comète.

Pourquoi la NASA est-elle critiquée ?

L'objet est devenu viral. Le 30 octobre, la star Kim Kardashian, voyant l'agitation en ligne, a tweeté : "Attendez... c'est quoi le 'tea' (l'info) sur 3I/ATLAS ?!". L'administrateur de la NASA, Sean Duffy, lui a répondu très vite : "Super question ! [...] Pas d'aliens. Aucune menace."

Wait…. what’s the tea on 3I Atlas?!?!!!!!!!????? — Kim Kardashian (@KimKardashian) October 30, 2025





Problème : cette réponse rapide à une célébrité intervient alors que l'agence ignore les demandes officielles de scientifiques et même du Congrès (via la députée Anna Paulina Luna) pour la publication des images haute résolution de l'objet, prises par la sonde HiRISE près de Mars.

Quelle est la position d'Avi Loeb ?

L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, est le critique le plus virulent. Il estime qu'il y a "40% de chance" que l'objet soit d'origine artificielle. Face à la réponse de la NASA à Kim Kardashian, il a ironiquement publié un article de blog cinglant intitulé : "Kim Kardashian est la bienvenue dans mon équipe de recherche sur 3I/ATLAS".





Il reproche à l'agence de nier l'hypothèse alien sans partager les données cruciales qui permettraient de l'étudier, préférant la communication de crise à la transparence scientifique.

Foire Aux Questions (FAQ)

La comète 3I/ATLAS est-elle dangereuse ?

Non. Selon la NASA, l'objet, bien que massif, ne présente aucune menace de collision avec la Terre. Son passage au plus près de notre planète est prévu pour le 19 décembre 2025.

Quelles sont les anomalies de 3I/ATLAS ?

Elles sont nombreuses. Notamment : une accélération non gravitationnelle (il change de vitesse sans éjecter de gaz visible), une composition riche en nickel (comme un alliage industriel) et pauvre en eau, une couleur bleue unique, et une trajectoire alignée sur le fameux "Wow! Signal" de 1977.

Pourquoi Avi Loeb pense-t-il à une origine artificielle ?

À cause de l'accumulation de ces anomalies (il en liste 10). Il estime qu'il y a 40% de chance que l'objet ne soit pas une comète naturelle mais potentiellement une technologie extraterrestre.