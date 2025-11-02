La question était taboue; rangée à côté des OVNIs et des cercles de culture. Et si nous étions tous, en quelque sorte, des extraterrestres ? Cette idée folle, la "panspermie", gagne soudainement en crédibilité scientifique.

La raison : les échantillons rapportés par la NASA et l'agence spatiale japonaise (JAXA) sont formels. Les briques fondamentales de la vie sont bien présentes sur les astéroïdes.

Qu'a-t-on trouvé sur l'astéroïde Bennu ?

C'est la mission OSIRIS-REx de la NASA qui a tout changé. L'analyse des échantillons de l'astéroïde Bennu est un choc pour les biologistes. Les scientifiques y ont identifié 14 des 20 acides aminés utilisés par la vie sur Terre, ainsi que des précurseurs chimiques de l'ADN et de l'ARN.





"Bennu est un garde-manger rempli d'ingrédients", résume le Dr Jason Dworkin, scientifique en chef de la mission. La Terre avait les bonnes conditions (l'eau, la chaleur) pour "faire le gâteau", mais les ingrédients organiques originaux ont sûrement été détruits lors de la phase de fusion de notre planète. Ils seraient donc arrivés plus tard, livrés par des impacts d'astéroïdes.

La vie vient-elle de Mars ?

L'idée n'est pas nouvelle. En 1996, la NASA avait (un peu vite) annoncé avoir trouvé des "microfossiles" dans une météorite martienne. Cela a été infirmé, mais la recherche a été lancée. Mars a refroidi plus vite que la Terre et a peut-être été habitable plus tôt. C'est un fait scientifique : des roches sont régulièrement éjectées de Mars par des impacts et atterrissent sur Terre.





La question reste ouverte : un microbe aurait-il pu survivre au voyage ? Pour Paul Davies, astrobiologiste, "il est tout à fait possible que nous soyons tous des descendants de Martiens".

La panspermie va-t-elle au-delà de notre système solaire ?

C'est l'étape suivante de la théorie. Les comètes et astéroïdes pourraient-ils échanger de la matière entre systèmes stellaires ? On a observé des visiteurs interstellaires comme 'Oumuamua. Le voyage stériliserait sûrement des microbes, mais pas la chimie.





Si les acides aminés, les sucres et les sels sont universels et voyagent sur des comètes, la recette de la biologie n'est pas unique à la Terre. Elle est peut-être écrite dans la poussière d'étoiles, attendant juste une "petite mare chaude" pour s'activer. L'histoire de la vie ne commencerait pas sur Terre, mais bien avant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la panspermie ?

C'est une théorie scientifique selon laquelle la vie (ou ses composants chimiques de base, comme les acides aminés) existe dans l'univers et est transportée d'une planète à l'autre, ou d'un système stellaire à l'autre, par des comètes, des astéroïdes ou des météorites.

L'astéroïde Bennu est-il le seul à contenir ces "briques de vie" ?

Non. Les missions spatiales japonaises (comme Hayabusa2 sur l'astéroïde Ryugu) ont également rapporté des échantillons contenant des acides aminés et d'autres molécules organiques essentielles. Les découvertes se multiplient.

Sommes-nous donc des extraterrestres ?

Il n'y a aucune preuve que des organismes vivants sont arrivés sur Terre. Cependant, il y a de plus en plus de preuves que les ingrédients chimiques nécessaires à l'apparition de la vie (acides aminés, précurseurs d'ADN) ont été livrés sur Terre par des astéroïdes et des comètes.