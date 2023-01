Au 1er janvier 2023, 37 968 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+1,5 % par rapport au 1er décembre 2022), dont 77 % (29 208 sites) sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Ces derniers sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Pour fournir un service 5G, 20 877 sites (+0,8 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile) dont 16 519 sont techniquement opérationnels, 16 617 sites (+2,4 %) dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR) avec 10 632 sites déclarés techniquement opérationnels.

Dans la bande 3,5 GHz (bande cœur 5G), ce sont 23 132 sites autorisés (+1,5 % ; Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) dont 16 121 techniquement opérationnels. En soulignant que pour tous ces chiffres, certains sites sont mutualisés.

L'ANFR souligne que la quasi-totalité des implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G.

Les sites pour la 4G

Les demandes d'autorisation et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,5 % et 0,6 % sur le mois de décembre. Au 1er janvier, 59 377 sites 4G sont autorisés et 54 694 sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (28 975 sites ; +182 en décembre 2022), devant SFR (24 265 sites ; +173), Bouygues Telecom (24 340 sites ; +234) et Free Mobile (23 524 sites ; +272).

À noter que Free Mobile n'a désormais plus aucun site 2G en service parmi les 383 autorisés en 900 MHz. Pour la 2G et la 3G, le contrat d'itinérance entre Free Mobile et Orange a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025.

Le site Cartoradio.fr permet de voir les sites autorisés et par quel opérateur.