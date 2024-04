Lancée en 2019, la 5G vise à couvrir jusqu'à 15 % des connexions mondiales d'ici 2025. Offrant jusqu'à 100 fois plus de débit que la 4G, cette différence de performance est particulièrement avantageuse pour les jeux mobile, offrant plus de vitesse, une meilleure connectivité et de nombreuses possibilités.

La révolution 5G

Avec la 4G, la liaison entre le réseau et l'appareil avait tendance à être instable, se traduisant par une latence élevée pour l'utilisateur avec un temps de réponse plus long, des décalages ou des lags lors de jeux en ligne.

Avec l'arrivée de la 5G, la fréquence de fonctionnement a augmenté de 6 GHz à 300 GHz par rapport à la 4G. Les vitesses de téléchargement peuvent maintenant atteindre jusqu'à 20 Go par seconde, soit une nette amélioration par rapport aux 1 Go par seconde maximum de la 4G. De plus, le taux de transfert est considérablement élevé, dépassant les 10 Gbps, et la latence est réduite à seulement 1 ou 2 millisecondes.

Les jeux vidéo sur mobile et la 5G

En ce qui concerne les jeux, la 5G offre donc un gameplay nettement plus fluide et rapide, ce qui incite davantage de personnes à jouer sur mobile.

Cependant, on a pu constater que l'essor de la 5G favorisait certains jeux plus que d'autres, notamment les jeux de poker, de plus en plus populaires en ligne et sur smartphone. Ils bénéficient désormais d'une connexion plus stable et fiable, ce qui réduit les risques de déconnexions inattendues pendant une partie en ligne. Les joueurs peuvent ainsi profiter d'un jeu ininterrompu.

On peut aussi prendre l'exemple des jeux de type Battle Royale tels que Fortnite ou Warzone, où la réactivité est cruciale et peut fournir un avantage significatif face aux adversaires. De même, dans les jeux de stratégie ou d'aventure impliquant plusieurs utilisateurs, ceux ayant une connexion plus rapide bénéficieront logiquement d'un meilleur temps de réponse, ce qui peut faire toute la différence.

Le développement des crypto-jeux est également favorisé, ces derniers exigeant une technologie de pointe. La 5G se révèle être la solution idéale en éliminant toutes les formalités telles que les frais et les transactions prolongées.

Enfin, avec les graphismes de plus en plus élaborés, les joueurs peuvent désormais bénéficier de conditions en ligne optimales.