Dans la foulée de l'annonce de Free qui propose la 5G SA sur son réseau public à l'échelle nationale et l'intègre sans surcoût à son Forfait Free 5G, Orange annonce le lancement d'une offre 5G+ Home pour le 10 octobre prochain. Réseau 5G+… c'est l'autre nom du réseau 5G SA d'Orange.

Avec cette annonce, Orange répond essentiellement à Free sur le plan de la communication et dans un registre bien différent. L'offre 5G+ Home se destine à l'internet dans le foyer et entre dans le cadre d'un mix technologique comme solution d'accès au très haut débit fixe.

Orange n'entre pas dans les détails pour son offre 5G+ Home et les conditions d'éligibilité. Le prix est également tenu secret pour le moment.

Un œil sur la 5G Home

À titre indicatif, l'offre 5G Home d'Orange comprend l'accès à Internet et des usages réservés à l'adresse du domicile de l'abonné. Elle est avec une Flybox 5G compatible Wi-Fi 6 et carte SIM 5G Home. En 5G, le débit maximum théorique en réception est de jusqu'à 1 Gbit/s sur la bande 3,5 GHz, et de jusqu'à 615 Mbit/s en bande 2,1 GHz.

Au tarif de 42,99 € par mois et sans engagement (premier mois satisfait ou remboursé), l'offre 5G Home permet de regarder jusqu'à 70 chaînes de la TV d'Orange sur ordinateur, smartphone ou tablette via l'application TV. Orange propose une option Clé TV pour 5G Home à 5 € par mois afin de regarder la télévision sur un téléviseur.

" L'offre 5G+ Home rendra l'expérience internet à la maison plus fluide et plus performante que ce soit pour partager, en simultané, la connexion avec toute la famille, regarder la TV ou jouer en ligne ", écrit Orange.

Dans l'attente d'une couverture nationale

Ne reposant sur aucune infrastructure 4G au contraire de la 5G NSA (Non-Standalone Access), la technologie 5G SA (Standalone) ne fonctionne actuellement que sur les fréquences 3,5 GHz. Free revendique environ 6 950 sites en service sur la bande 3,5 GHz, contre 10 400 sites opérationnels pour Orange.

" La 5G+ s'appuiera sur le plus grand réseau 5G en 3,5 GHz de France. […] Dès le lancement de la 5G, Orange a fait le choix d'investir massivement dans le 3,5 GHz pour répondre à l'exigence des nouveaux usages ", souligne non innocemment Orange.

Comme Free, Orange évoque de nouveaux cas d'usage pour les entreprises, grâce au slicing (network slicing) pour des services différenciés. " Les clients Entreprise peuvent dès à présent commencer à tester la 5G+ et bénéficier d'un service mobile différencié premium : avec un meilleur accès au réseau, des débits préservés, la priorisation de leur flux mobile. "

Pour d'autres offres 5G+ grand public (et professionnels), Orange donne rendez-vous en 2025. Contrairement à Free, il faut vraisemblablement s'attendre à un surcoût avec les offres mobiles.