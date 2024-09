Free dame le pion à ses concurrents en annonçant aujourd'hui être le premier opérateur à proposer la 5G SA sur son réseau public à l'échelle nationale, et ainsi pas uniquement à destination des professionnels. Une technologie 5G SA sur les fréquences 3,5 GHz qui est proposée sans surcoût pour les abonnés au Forfait Free 5G.

Pour un smartphone compatible 5G SA (voir la liste de Free), l'option est à activer dans l'Espace Abonné. Pour en profiter, il faudra être en zone couverte par la 5G sur la bande 3,5 GHz, sachant que Free y revendique près de 6 950 sites en service.

Une autre première annoncée par Free est le lancement de la VoNR (Voice over New Radio) en France. Une technologie qui prend en charge la communication vocale sur réseau 5G. Avec des améliorations de performance, elle est le pendant sur réseau 5G de la VoLTE (Voice over LTE) sur réseau 4G (appels 4G).

Plus de dépendance à la 4G

Exploitant l'infrastructure LTE (4G) existante, la 5G NSA (Non-Standalone Access) est assimilable à une version améliorée de la 4G. La 5G SA (Standalone Access) est pour sa part considérée comme une version améliorée de la 5G qui est indépendante du réseau 4G. Elle ne repose sur aucune infrastructure 4G.

La 5G SA est avec des fonctions de gestion intelligente du réseau et une interactivité en presque temps réel. En matière d'usages grand public, c'est la perspective d'une qualité et d'une fiabilité accrues des communications.

" La 5G SA permettra de bénéficier de débits plus rapides, de latences réduites et d'une fiabilité renforcée ", écrit Free qui souligne également de nouveaux cas d'usage pour les entreprises. Une allusion au slicing (ou network slicing) pour des réseaux virtuels et des performances propres à des applications.