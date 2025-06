Contrairement à Orange, la disponibilité de la 5G+ (ou 5G SA - Standalone) sur iPhone n'avait pas fait l'objet d'une communication officielle de la part de Free. C'est désormais chose faite, et Free en profite pour rappeler au passage qu'il a été le premier opérateur à lancer la 5G+ sur son réseau public à l'échelle nationale.

La 5G+ à partir de l'iPhone 15

Pour la 5G+ de Free avec l'iPhone et dans le cadre de son Forfait Free 5G, c'est aussi avec un iPhone 15 (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) ou un iPhone 16 ((iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ou iPhone 16e).

L'activation de l'option 5G s'effectue dans l'Espace Abonné et au niveau de la rubrique consacrée aux options. Il sera ensuite nécessaire de redémarrer l'iPhone, ou jongler avec le mode Avion pour la prise en compte des nouveaux paramètres.

Avec un iPhone compatible et la dernière version logicielle disponible côté iOS, il faudra également se rendre dans les réglages, puis les données cellulaires, options, voix et données afin de sélectionner 5G Auto et activer 5G SA et Voix sur 5G Standalone.

Une infrastructure 5G à 100 %

Rappelons que la 5G+ - ou 5G SA - est une technologie sur les fréquences 3,5 GHz et ne s'appuyant pas sur un cœur de réseau 4G, contrairement à la 5G non autonome (ou 5G NSA).

Les avantages sont en matière de débits plus élevés, de latence réduite et de sécurité du réseau. La VoNR (Voice over New Radio) remplace en outre la VoLTE.

Dans sa communication, Free souligne que la 5G+ (pour une zone couverte) était déjà d'actualité pour une large sélection de smartphones Android, dont Samsung Galaxy S25 et S24, Galaxy A56, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro ou encore Google Pixel 9. Free revendique plus de 100 modèles de téléphones compatibles 5G+ (PDF).