Pour Orange, la 5G SA (Standalone) s'appuyant sur le réseau 5G en 3,5 GHz et sans cœur de réseau 4G porte le nom commercial de 5G+. Elle a été lancée le 6 mars dernier par l'opérateur et profite d'une option activable gratuitement pour l'ensemble de ses clients 5G (hors Sosh).

Orange souligne de très hauts avec jusqu'à 1,5 Gbit/s de débit maximum théorique en réception, une latence réseau réduite (3 ms par rapport à la 5G en moyenne), une qualité constante pour tous les usages, la VoNR (Voice over New Radio) qui remplace la VoLTE et une sécurisation renforcée (chiffrement des données d'identification de la carte SIM).

Après des smartphones Android compatibles avec la 5G+ et en fonction des zones de couverture, Orange annonce une disponibilité de sa 5G+ sur iPhone.

À partir de l'iPhone 15

Les clients Orange concernés doivent être équipés d'un iPhone 15 (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) ou d'un iPhone 16 (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ou iPhone 16e).

Aucune mise à jour iOS spécifique à appliquer n'est nécessaire pour le basculement en 5G+. Orange souligne que pour le moment, les fabricants de terminaux n'ont pas prévu l'affichage d'un logo 5G+ lors d'une connexion au réseau 5G+.

Orange rappelle par ailleurs l'existence d'une Série Spéciale 180 Go 5G+ qui profite d'une bande passante dédiée. « En zone de couverture 5G+, quand l'antenne à laquelle l'utilisateur est rattaché est fortement sollicitée, le client bénéficiera d'une bande passante dédiée incluse dans l'offre. »

Chez Free et Bouygues Telecom également

Free avait annoncé la 5G SA sur son réseau public à l'échelle nationale dès le mois de septembre et pour une intégration sans surcoût à son Forfait Free 5G. Sans faire l'objet d'une communication officielle pour le moment, l'arrivée sur iPhone vient également d'être repérée. Il semble en être de même pour la 5G SA avec Bouygues Telecom.