Après une offre mobile en 5G+ avec une bande passante dédiée pour ses clients professionnels (Performance), Orange s'intéresse au grand public et annonce la possibilité de profiter gratuitement d'une option 5G+.

Des cases à cocher pour la 5G+ gratuite

Pour la 5G+ ou 5G SA (Standalone) s'appuyant sur le réseau 5G en 3,5 GHz, la gratuité concerne les clients d'une offre mobile Orange 5G, hors offres Open 5G et offres mobiles 5G commercialisées avant mai 2023.

Il est à souligner que dans tous les cas, les abonnés Sosh ne sont pas de la partie. Par ailleurs, l'option gratuite fournie sur demande suppose des conditions d'éligibilité en matière de couverture et de smartphones compatibles 5G+.

Pas d'iPhone et seulement une dizaine de smartphones Android pour le moment, dont les séries Galaxy S24 et S25 de Samsung, les Xiaomi 14, 14T, 14T Pro et 13 Pro, ainsi que le Honor Magic 7 Pro.

Dans un communiqué et pour l'option 5G+ gratuite, Orange vante de très hauts débits (jusqu'à 1,5 Gbit/s de débit maximum théorique en réception), une latence réseau réduite, une qualité constante pour tous les usages, la VoNR (Voice over New Radio) qui remplace la VoLTE et une sécurisation renforcée (chiffrement des données d'identification de la carte SIM).

Un forfait 5G+ premium

Hormis l'option 5G+ gratuite, Orange introduit pour les particuliers une série spéciale 180 Go 5G+ qui bénéficie d'une bande passante dédiée. « En zone de couverture 5G+, quand l'antenne à laquelle l'utilisateur est rattaché est fortement sollicitée, le client bénéficiera d'une bande passante dédiée incluse dans l'offre », explique Orange.

À 41 € par mois ou 25 € par mois pour les 18-26 ans (forfait mobile seul sans engagement) et pour les nouveaux abonnés, la série spéciale 180 Go 5G+ comprend ChatGPT Plus offert pendant 12 mois et Netflix (Standard avec pub) inclus durant 6 mois.