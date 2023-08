Avec la récente suppression du partage de compte hors foyer pour Netflix, de nombreux utilisateurs cherchent à bénéficier de Netflix à un prix réduit. Les fournisseurs d'accès à internet ont bien saisi cette demande et deux d'entre eux, Free et SFR, offrent ainsi un accès inclus à la plateforme de streaming dans leurs offres. SFR va même plus loin en proposant Netflix dans deux de ses offres internet ! Ne perdons pas une minute de plus et découvrons ces trois abonnements internet qui incluent Netflix.

Netflix sans frais supplémentaires ? Une véritable aubaine

Avec plus de 10 millions d'abonnés en France, Netflix est la principale plateforme de streaming du secteur. Cependant, s'abonner à Netflix représente un coût, allant de 5,99 € par mois pour la formule Essentiel avec publicités (vouée à disparaître ?) à 17,99 € par mois pour l'offre Premium ! Ainsi, pouvoir profiter d'un accès gratuit est une opportunité à ne pas manquer. Heureusement, deux opérateurs offrent l'accès à Netflix avec leur box internet. C'est une excellente occasion de réaliser des économies pendant plusieurs mois.

SFR

Chez SFR, non pas une, mais deux offres internet vous permettent d'accéder gratuitement à Netflix. Cependant, il convient de préciser que seule la version de Netflix avec publicité est proposée.

La première offre est la SFR Fibre Premium. Cette box exceptionnelle est actuellement proposée à 35,95 €/mois pendant un an (puis 46,99 € ensuite). En souscrivant à cette formule, vous bénéficierez gratuitement de Netflix pendant 9 mois. A noter que c'est la même chose pour Disney+ et Amazon Prime, donc au final vous aurez accès à 3 plateformes de streaming gratuitement pendant 9 mois !

Cette box triple play SFR Box 8, qui est l'une des meilleures du marché, inclut les fonctionnalités suivantes :

Une connexion Fibre avec un débit allant jusqu'à 8 Gbps en téléchargement et 1 Gbps en envoi.

Les appels vers les lignes fixes de plus d'une centaine de destinations et les mobiles en France.

200 chaînes de télévision avec décodeur SFR BOX 8 TV.

Les assistants vocaux OK SFR et Amazon Alexa intégrés.

L'option Internet garanti -> Box de poche 4G pour une connexion sans interruption.

Le Wi-Fi 6 Smart Wi-Fi, offrant un débit et une couverture réseau importante, trois fois plus rapides que le Wi-Fi 5.

Netflix (version avec publicités) + Disney+ + Amazon Prime gratuits pendant 9 mois

La deuxième offre SFR offrant Netflix gratuitement est la SFR Power. Cette box économique est proposée à seulement 29,99 €/mois pendant un an, avec un engagement de douze mois (puis 39,99 €/mois).

Voici les services inclus dans cet abonnement SFR :

Un débit montant jusqu'à 700 Mbps et un débit descendant jusqu'à 2 Gbps.

200 chaînes et services TV inclus.

Appels illimités vers les mobiles en France et dans les DOM, ainsi que vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations.

Technologie Wi-Fi 6.

Netflix (version avec publicités) + Disney+ + Amazon Prime gratuits pendant 6 mois



Free

Face à SFR et ses deux offres internet, nous retrouvons Free et sa Freebox Delta, une box haut de gamme offrant une vitesse ultra rapide, allant jusqu'à 8 Gbps en débit descendant et 700 Mbps en débit ascendant. Le Wi-Fi 6E, un répéteur Wi-Fi et un décodeur TV 4K sont également inclus. Mais ce n'est pas tout, car Free ajoute dans son offre un abonnement Netflix Essentiel, vous permettant d'accéder à l'intégralité du catalogue Netflix en qualité vidéo SD 480p, et ce sans limite de temps comme pour SFR. A noter qu'Amazon Prime est également inclus sans limitation.

Voici le reste des fonctionnalités incluses pour seulement 39,99 €/mois la première année, puis 49,99 €/mois :