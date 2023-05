Dans la multitude d'offres fibre disponible, certains opérateurs se démarquent de par le prix de leur abonnement et c'est le cas de Bouygues Telecom qui nous propose d'avoir accès à la fibre chez soi pour seulement 17,99 € par mois la première année avec la Bbox fit. C'est l'offre tarifaire la plus basse actuellement parmi les grands FAI.

À ce prix, on pourrait penser que les services liés à ce forfait soient moindres, mais ce n'est pas le cas. En effet, Bouygues Telecom garanti l'accès à internet dès le premier jour avec la mise à disposition d'une clé 4G et de 200 Go d'internet pour accéder à la toile durant le temps du raccordement, l'installation de la fibre étant par ailleurs gratuit et avec jusqu'à 100 € de remboursés sur vos frais de résiliation, sans oublier une couverture Wi-Fi au top (classée Numéro 1 selon nPerf).

Leur deuxième engagement est basé sur l'accompagnement. Bouygues Telecom annonce un service technique 7j/7 par téléphone et s'occupe de la résiliation de votre ligne afin de faire les démarches nécessaires pour que vous gardiez votre numéro de téléphone fixe. Leur application est complète et vous permet de piloter, entre autres, votre Wi-Fi, vos factures, l'accès à l'assistance, et bien d'autres.

Pour ce qui est des débits, l'offre Bbox fit vous promet 400 Mbps en téléchargement et en envoi. De plus, vous disposerez des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations.

Pour conclure, ce forfait fibre Bbox fit est commercialisé 17,99 € / mois pendant 1 an puis 31,99 € / mois passé ce délai. Notons tout de même que vous êtes engagés sur 1 an et que vous pouvez, à la fin de ce délai, renégocier votre contrat ou bien changer d'opérateur. Dans les deux cas, cela vous permet d'obtenir un prix plus compétitif par rapport au marché.

Et si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher, n'hésitez pas à regarder du côté de Cdiscount qui propose 4 forfaits très intéressants, dont un 20 Go à seulement 5,99 € par mois, ou un 100 Go à moins de 10 €, les deux sans engagement et sans variation de prix après un an !