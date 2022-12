Commençons avec le smartphone OPPO Find X5 Pro qui profite d’une belle réduction sur le site de la Fnac.

Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,7" pour une définition de 3216 x 14450 px, au format 20:9. Le mobile embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne. Il évolue sous Android 12 avec la sous-couche ColorOS 12.1.

À l’arrière, le smartphone est doté d’un double capteur photo avec un module principal de 50 MP, un autre module de 50 MP et à l’avant, un capteur de 13 MP parfait pour faire des selfies. Pour finir, le OPPO Find X5 Pr est alimenté par une batterie de 5000 mAH compatible avec la charge rapide Supervooc de 80 Watts, le rechargeant totalement en moins de 30 minutes.

Sur la Fnac, le smartphone OPPO Find X5 Pro est au prix réduit de 999 € au lieu de 1299 € ou 899 € si vous êtes membre Fnac +.





Passons au SSD Samsung 870 QVO qui profite de 33 % de réduction sur Amazon.

De format 2,5 pouces, il s’installe facilement dans un ordinateur portable, dans un PC fixe ou dans un boitier externe. Le modèle en promotion est doté de 1 To d’espace de stockage. Le SSD est associé au logiciel Samsung Magician 6 qui surveille l’état de santé du disque.

Le type de mémoire utilisée est la Samsung V NAND. Il vous offre une vitesse de lecture de 560 Mo/s et un débit d’écriture de 530 Mo/s. De plus, il bénéficie d'une durée de vie maximale de 2 880 TBW. Pour finir, le SSD Samsung 870 QVO est garanti pendant 5 ans.

Sur Amazon, le SSD Samsung 870 QVO est au prix de 74 € au lieu de 110 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec le PC portable Acer Aspire Vero AV15-51-56GD qui voit également son prix se réduire sur le site de la Fnac.

Il est doté d’un écran de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Notons aussi la présence du processeur Intel Core i5-1155G7 cadencé à 4,5 Ghz avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD. Le PC portable profite également de deux haut-parleurs, d’un port Ethernet, d’un port HDMI, d’un port USB C et port USB 3. Sa batterie vous offre une autonomie de plus de 8 heures sans interruption.

Sur le site de la Fnac, le PC portable Acer Aspire Vero AV15-51-56GD est au prix de 750 € au lieu de 1000 € avec la livraison gratuite.



