signe des temps, nombreuses sont les marques qui lancent un vélo électrique exprimant leurs valeurs et mettant en avant leur savoir-faire. Le groupe Acer arrive sur le marché avec un modèle ebii jouant sur plusieurs tableaux.

Il y a d'abord le design minimaliste pour un vélo de 16 Kg au style étonnant avec son cadre rectangulaire en alliage d'aluminium et une fourche avant asymétrique. L'engin profite d'une système de transmission sans entretien et de pneus sans air (produits avec des matériaux recyclés) avec freinage hydraulique.

L'Acer ebii embarque un moteur de 250W (il y a aussi une version de 350W selon les marchés) avec un couple de 40 Nm et une batterie amovible qui offrira une autonomie de 110 km en assistance électrique pour une charge à 100% en seulement 2h30. La motorisation électrique permettra d'atteindre une vitesse de 25 km/h.

Des applications mobiles pour faciliter la vie

La batterie, qui dispose de multiples systèmes de sécurité, peut aussi servir à charger d'autres gadgets électroniques. Le vélo est équipé de phares avant et arrière s'illuminant automatiquement de nuit et d'une barre lumineuse sous le cadre.

Acer a ajouté un détecteur de collision à l'arrière pour plus de sécurité. Le contrôle du vélo se fait depuis l'affichage LED intégré dans le corps du guidon et via une application mobile ebiiGo connectée en Bluetooth qui offrira différentes fonctionnalités comme le verrouillage à distance du vélo et sa géolocalisation par GPS.

Le modèle ebii se distingue par ses fonctions assistées par intelligence artificielle comme ebiiAssist qui adapte la puissance du moteur en fonction de la puissance de pédalage, du pilotage et du niveau d'assistance électrique.

De l'IA pour s'adapter aux habitudes du conducteur

L'IA apprend les habitudes de l'utilisateur au fil du temps et affine ainsi les réglages du vélo et du moteur électrique en fonction du style de conduite et de l'environnement.

Elle peut être couplée avec une application ebiiRide de planification des trajets pour s'assurer de ne pas se retrouver à court d'énergie, avec trois modes : économique, normal et boost, ce qui modifiera les réglages d'assistance sur le trajet en fonction des conditions du terrain et de la distance.

Le vélo électrique intelligent Acer ebii n'a pas encore de date de commercialisation ni de prix. On pourrait le retrouver prochainement sur les marchés européens mais, compte tenu des technologies embarquées, le prix pourrait être assez relevé.