La marque Hummer du constructeur GMC est connue pour ses véhicules surdimensionnés et dotés de puissantes motorisations. Un vélo électrique issu de cet univers peut donc difficilement faire l'impasse sur cette approche spécifique.

Tout en proposant un pickup électrique Hummer EV au carnet de commande bien garni, la marque dévoile également un vélo électrique de Hummer, baptisé GMC Hummer EV EBike, dans le même esprit de démesure.

Grosses roues, grosse carosserie (ou cadre) et de la puissance à revendre, le nouveau vélo électrique ne fait pas spécialement dans la dentelle.

Deux moteurs, et pourquoi pas ?

Sa particularité est de proposer pas moins de deux moteurs électriques, un dans chaque moyeu de roue, avec pour chacun une puissance de 750W et un joli couple de 80 Nm, le tout associé à une batterie fournie par LG de 17 Ah / 48 Volts, ou même 21 Ah en option, donnant une réserve d'énergie de 800 à 1000 Wh, largement supérieure à la capacité d'un vélo électrique standard.

Cette configuration permet d'atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h, bien au-delà des 25 km/h (et d'un moteur de 250W maximum) de la réglementation française. Avec son cadre aluminium et ses gros pneus de 4 pouces de large rappelant les Fat Bikes tout en profitant d'un freinage hydraulique, il pourra se promener un peu partout.

Dans l'esprit Hummer

S'il dispose d'un système de 8 vitesses Shimano, on pourra profiter de trois modes de pilotage : Cruise (moteur arrière uniquement), Traction (moteur avant uniquement) et Adrenaline (les deux moteurs activés) pour un maximum de sensation et de vitesse.

Avec cette configuration, il s'agira plus de goûter à la puissance de ses moteurs le temps d'une balade en bord de mer ou sur des chemins balisés que de se lancer dans une expédition sur terrains difficiles.

Le Hummer EV EBike reste surtout un vélo d'agrément (il intègre un porte-bagage) qui ira bien avec le véhicule et reste destiné au marché US. A 3999 dollars l'unité, il constituera sans doute un bon complément aux possesseurs du Hummer EV.