On commence avec le PC portable gaming Acer Nitro 16 AN16-41.

Profitez d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz sur un écran IPS WUXGA 1920 x 1200 de 16 pouces au format 16:10 avec Advanced Optimus, pour des sessions de jeu fluides et ininterrompues.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7 7735HS Octa-core pouvant atteindre une fréquence de 4,75 GHz ainsi qu'un SSD M.2 PCIe de 1 To et 16 Go de RAM DDR5.

La carte graphique GeForce RTX série 40, basée sur l'architecture ultra-efficace NVIDIA Ada Lovelace, offre des performances de pointe et des graphismes améliorés par l'intelligence artificielle.

Le nouveau châssis propose un système de refroidissement performant avec double ventilateur, double entrée d'air, quadruple échappement et pâte thermique en métal liquide sur le processeur.

Le clavier RGB à 4 zones et la touche dédiée NitroSense vous permettent de contrôler la vitesse du ventilateur, l'éclairage et plus encore.

Le Nitro 16 intègre également deux haut-parleurs 2W et la technologie DTS Ultra. Il prend en charge la connectivité Ethernet Killer E26001 et le Wi-Fi 6 RZ616, et offre une gamme étendue de ports, y compris HDMI 2.1 et USB4, ainsi qu'un lecteur de carte MicroSD.

Le Acer Nitro 16 AN16-41 est en ce moment à 1 199 € au lieu de 1 599 € avec la réduction automatique de -400 € au panier sur le site officiel.



Voici quelques autres modèles de PC portables Acer à prix réduit pour les soldes d'été :

