On commence avec le vélo électrique pliant Moma Bikes E-20.

Il est doté d'un cadre en aluminium 7005, d'une batterie ion-lithium de 36V et 16Ah et d'un moteur sans balais de 250 W. Il offre une autonomie de 80 km, atteint une vitesse maximale de 25 km/h et dispose de 3 niveaux d'assistance au pédalage.

Le vélo est équipé d'un dérailleur arrière professionnel TY-18 à 7 vitesses, de manettes de vitesse Shimano avec poussoir et d'un pignon original Shimano. La fourche avant Zoom avec suspension, les freins V-Brake en aluminium, la potence en aluminium et la selle aspect cuir garantissent une conduite confortable. Il est également pourvu de phares avant et arrière à LED, d'un porte-bagages arrière et d'un garde-boue.

Les jantes en aluminium à double paroi de 20 pouces ajoutent à sa légèreté, avec un poids total de seulement 18 kg.

Le vélo électrique pliant Moma Bikes E-20 est en solde à 899,99 € au lieu de 1 500 € (prix officiel), soit une remise de 40 % sur Cdiscount.

On passe maintenant à l'enceinte Bluetooth portable Marshall Stockwell II.

Avec son revêtement en silicone et sa résistance à l’humidité classée IPX4, elle est robuste et durable et offre une autonomie de plus de 20 heures.

Un indicateur visuel sur le panneau supérieur permet de vérifier le niveau de la batterie en un coup d’œil.

La Stockwell II utilise la technologie Blumlein Stereo Sound pour un son multidirectionnel immersif. Trois amplificateurs de classe D alimentent le subwoofer et les tweeters avant et arrière, offrant un son clair et puissant. Sa conception avec système bass-reflex améliore les basses, augmente la réponse en fréquence et réduit la distorsion.

Son panneau supérieur dispose de boutons de contrôle analogiques pour ajuster les basses, les aigus et le volume.

L'enceinte est dotée d’une fonction multi-hôtes, permettant de connecter deux appareils Bluetooth et de passer facilement de l’un à l’autre.

La Stockwell II se recharge rapidement : 20 minutes de charge suffisent pour 6 heures de lecture, et une recharge complète de 5 heures vous assure une autonomie maximale.

Grâce à sa taille compacte et sa bandoulière, elle se transporte aisément.

L'enceinte Bluetooth portable est en promotion à 169,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 15 % sur la Fnac. Son prix officiel s'élève à 219 €. Les adhérents Fnac bénéficient également de 10 € offerts tous les 100 € d’achat avec le code SUMMER10.

Enfin, on termine avec le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8.

Il est équipé d'un écran 15,6" FHD IPS offrant 300 nits de luminosité et un traitement anti-reflets et embarque un processeur Intel Core i7-13620H atteignant jusqu'à 4,9 GHz, ainsi qu'une puce graphique Intel UHD.

Il dispose de 16 Go de mémoire vive LPDDR5 et d'un stockage SSD M.2 de 512 Go et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 est en ce moment à 599,99 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 33 % sur la Fnac. Si vous êtes adhérent Fnac, vous pouvez bénéficier également de 10 € offerts tous les 100 € d’achat avec le code SUMMER10.

