Centrée sur le jeu vidéo, la marque Predator d'Acer (Predator Gaming) propose aussi des routeurs dans sa gamme de produits. En partenariat avec Qualcomm, un routeur gaming Predator Connect X7 5G CPE (Customer-premises equipment) propose d'associer les connectivités 5G et Wi-Fi 7.

" Le Predator Connect X7 5G CPE est le premier à combiner les débits 5G et Wi-Fi 7 tri-bande BE11000, offrant 3,5 Gbit/s avec la 5G et une latence extrêmement faible de 1 ms ", annonce Acer. A priori, il s'agit d'une augmentation des débits pour de la 5G en sub-6 GHz.

" Les utilisateurs bénéficient d'une double connectivité via la 5G et l'Ethernet, intégrant des mécanismes d'équilibrage de charge et de basculement entre les appareils du réseau maillé (mesh) afin de préserver la performance des opérations contre les perturbations potentielles. "

Et un nouveau routeur Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh

Acer n'entre toutefois pas dans les détails pour le moment. Avec le Wi-Fi 7, BE11000 fait allusion à un débit de l'ordre de 11 Gbit/s sur les trois bandes 6 GHz, 5 GHz et 2,4 GHz. Rappelons que le Wi-Fi 7 est une évolution du Wi-Fi 6E qui avait ajouté la bande de fréquences 6 GHz.

Le débit maximum théorique du Wi-Fi 7 est de 46 Gbit/s, contre 9,6 Gbit/s pour le Wi-Fi 6E. Dans la bande 6 GHz, les canaux ont une largeur deux fois plus importante de 320 MHz. Le Wi-Fi 7 double en outre le nombre de flux spatiaux et profite d'une technologie de réduction de la latence.

Hormis le Predator Connect X7 5G CPE, Acer va également lancer le routeur gaming Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh (également pour le standard BE11000) avec support de la technologie Qualcomm Multi-Link Mesh pour former un réseau unifié de plusieurs points d'accès, mais sans la compatibilité 5G. Attention à la douloureuse...