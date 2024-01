Après Samsung et ses Odyssey, le groupe Acer se lance dans les grands affichages incurvés avec le Predator Z57 dévoilé pour le salon CES 2024 de Las Vegas qui ouvre ses portes.

On a affaire ici à un massif affichage de 57 pouces incurvé qui veut répondre aux besoins du gaming comme de la productivité. Constitué de 2304 zones MiniLED contrôlables (local dimming) et offrant une résolution DHUD (7680 x 2160 pixels), il est au ratio 32:9 et dispose d'une incurvation 1000R créant un effet d'immersion.

Le Predator Z57 propose un rafraîchissement d'écran de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1000 nits certifiée VESA DisplayHDR 1000 tout en couvrant l'espace colorimétrique DCI-P3 à 98%.

Ces différentes propriétés doivent assurer des contrastes intenses révélant toute la finesse de détail du contenu affiché, qu'il s'agisse de jeux ou pour des besoins de créativité.

Pour la productivité, le moniteur géant d'Acer dispose d'une fonction PiP (Picture in Picture) permettant d'afficher du contenu dans une fenêtre intégrée et peut séparer son affichage en deux en fonction d'entrées multiples.

Pour la connectique, on peut compter sur deux ports HDMI 2.1, parfaits pour y relier des consoles de jeux de dernière génération, et un port DisplayPort 1.4. L'écran Acer Predator Z57 peut être posé sur son pied pivotant ou bien être fixé à un mur.

Il dispose en outre d'un équipement audio avec haut-parleurs 10W amplifiant les effets sonores. Le Predator Z57 d'Acer sera disponible au deuxième trimestre 2024 pour un tarif annoncé de 2399 euros.

Une version 34 pouces MiniLED et des moniteurs OLED

A côté de ce géant, Acer annonce également le Predator X34 V3 plus discret avec ses 34 pouces MiniLED au ratio 21:9 avec résolution QHD étendue (3440 x 1440 pixels) et un rayon de courbure un peu moins prononcé de 1500R.

S'il offre un rafraîchissement plus élevé à 180 Hz, il se contente de deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4, avec un système sonore composé de deux haut-parleurs 5W.

L'Acer Predator X34 V3 sera lui aussi lancé au deuxième trimestre au prix de 849 euros.

Côté OLED, le géant taiwanais annonce les écrans incurvé Predator X39 et Predator X34 X avec résolution QHD étendue et un rafraîchissement de 240 Hz, pour un rayon de courbure prononcé de 800R.

Ils seront lancés au deuxième trimestre pour des tarifs respectifs de 1499 euros et 1299 euros.