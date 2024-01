Le groupe Samsung sera présent sur le salon CES 2024 de Las Vegas et en profitera pour dévoiler sa nouvelle gamme d'écrans gaming Odyssey en misant sur la technologie OLED.

Trois modèles sont annoncés dans une gamme Odyssey OLED allant de G6 à G9 et offrant différentes possibilités. Le maître du jeu reste l'écran Samsung Odyssey OLED G9 avec son format incurvé de 49 pouces ultra wide au ratio 32:9 et en résolution DQHD (5120 x 1440 pixels), le tout avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

L'écran profite d'une technologie Glare-Free limitant les reflets et la connectique se compose de deux ports HDMI 2.1, un hub USB et une entrée DisplayPort 1.4. Comme pour tous les modèles de la gamme, le pied est pivotant et inclinable pour s'adapter à toutes les configurations.

Odyssey G8 et G6, le choix de l'écran plat

L'écran Odyssey OLED G8 reste pour sa part sur un affichage plan de 32 pouces en résolution 4K et au ratio 16:9, toujours avec rafraîchissement 240 Hz. Les modèles G8 et G9 sont dotés d'une fonction Multi Control facilitant le transfert de fichiers et photos entre appareils Samsung, qu'il s'agisse de smartphones ou de tablettes.

Ils peuvent aussi faciliter le contrôle d'objets connectés grâce au Samsung SmartThings Hub intégré. Les deux moniteurs peuvent également se transformer en Smart TV et accéder au Samsung Gaming Hub pour du jeu en cloud.

Le Samsung Odyssey OLED G6 offre pour sa part un écran plat de 27 pouces en résolution QHD et ratio 16:9, avec un rafraîchissement de 360 Hz, avec la même connectique et le même pied réglable mais sans la partie connectée des plus grands modèles.

Les trois nouveaux modèles d'écran gaming seront en démonstration sur le salon CES 2024 avant leur commercialisation plus tard dans l'année. Les tarifs ne sont pas encore connus.