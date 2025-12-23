De la fin d'année aux soldes d'hiver 2026, Acer déploie une série de promotions massives sur ses PC portables, PC de bureau, produits gaming, écrans et accessoires.
Que vous cherchiez un PC gaming ultra-puissant, un outil de travail nomade ou un écran haute résolution, les prochaines semaines s'annoncent riches en opportunités. Pour ne rien rater, nous avons listé pour vous le calendrier des remises et les codes promo à ne pas oublier.
? Le calendrier des offres à ne pas manquer
Acer propose plusieurs vagues de promotions en cette période. Voici comment optimiser vos achats selon les dates :
1. La "Réduction Mystère"
Du 26 au 30 décembre, profitez d'une remise supplémentaire surprise.
➡️ Offre : 3% minimum de réduction en plus.
➡️ Code : 'MYSTERY'
2. Le rattrapage de début d'année
Pour bien commencer 2026, une remise de rattrapage est disponible du 2 au 5 janvier.
➡️ Offre : 5% de remise supplémentaire sur les promos déjà en cours.
➡️ Code : 'WEEKEND5'
3. Les promos et Soldes d'Hiver (dès le 5 janvier)
C'est le moment fort : jusqu'à 25% de remise immédiate sur une large sélection de produits. La réduction s'applique automatiquement dans votre panier.
➡️ Du 5 janvier au 13 février 2026 : profitez de -25% sur les PC portables, les PC de bureau, les écrans et l'univers gaming.
➡️ 9 au 13 janvier : opération spéciale "Achetez plus, Économisez plus" :
- -3% dès 500 € d'achat.
- -4% dès 1 000 € d'achat.
- -5% dès 1 500 € d'achat.
- Code : 'BONUS'
4. Le Blue Monday (janvier)
Pour contrer la déprime hivernale, Acer rajoute une couche de promo du 16 au 20 janvier.
➡️ Offre : 5% de réduction supplémentaire sur les prix soldés.
➡️ Code : 'SMILE'
Voici quelques exemples de remises disponibles en ce moment chez Acer. Jusqu'au 26/12, ce sont toujours les promos de Noël qui sont en vigueur. Vous pouvez en profiter tout de suite ou planifier vos achats en fonction du calendrier :
- Écran gamer Acer Nitro QG0 | QG270S3 à 139,90 € avec les -70 € au panier (27" FHD, dalle VA, 180Hz, 1 ms VRB, FreeSync Premium, HDR 10, 250 cd/m²)
- Carte graphique Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8Go à 349,90 € avec les -50 € au panier
- Carte graphique Zotac GeForce RTX 5070 SOLID OC 12Go à 629,90 € avec les -70 € au panier
- Console portable Acer Nitro Blaze 7 à 649 € avec les -150 € au panier (7" FHD 144Hz, Ryzen 7 8840HS, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Radeon 780M avec mémoire partagée, Windows 11 Home)
- Écran gamer Predator X OLED | X27U à 699,90 € avec les -400 € au panier (26,5" WQHD 2560 x 1440, dalle OLED, 240Hz DP/Type-C, 144Hz HDMI, 0,03 ms, FreeSync Premium, HDR 10, 150 cd/m² typique / pic 450 cd/m² / jusqu’à 1 000 cd/m² en HDR sur 3% de la surface)
- PC portable Acer Aspire 17 | A17-51M à 849 € avec les -150 € au panier (17,3" IPS FHD, Core i7-13620H, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 1 To, Intel UHD Graphics avec mémoire partagée, Windows 11 Home)
- PC portable Acer Swift Go 14 AI OLED | SFG14-75 à 1 299 € avec les -200 € au panier (14" OLED 1,9K, Core Ultra 9 288V, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Intel ARC 140V avec mémoire partagée, Windows 11 Home)
- PC gamer Acer Nitro | N50-660 à 1 299 € avec les -200 € au panier (Core Ultra 7 265F, 16 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To, RTX 5060 avec 8 Go mémoire dédiée, Windows 11 Home)
- PC gamer Predator Orion X | POX-955 à 3 299 € avec les -1000 € au panier (Core i9-14900KS, 64 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To + SSD 1 To, RTX 4090 avec 24 Go mémoire dédiée, Windows 11 Home, souris et clavier inclus)
Toutes les offres spéciales du moment sont à retrouver sur le Acer Store.
