De la fin d'année aux soldes d'hiver 2026, Acer déploie une série de promotions massives sur ses PC portables, PC de bureau, produits gaming, écrans et accessoires.

Que vous cherchiez un PC gaming ultra-puissant, un outil de travail nomade ou un écran haute résolution, les prochaines semaines s'annoncent riches en opportunités. Pour ne rien rater, nous avons listé pour vous le calendrier des remises et les codes promo à ne pas oublier.

? Le calendrier des offres à ne pas manquer

Acer propose plusieurs vagues de promotions en cette période. Voici comment optimiser vos achats selon les dates :

1. La "Réduction Mystère"

Du 26 au 30 décembre, profitez d'une remise supplémentaire surprise.

➡️ Offre : 3% minimum de réduction en plus.

➡️ Code : 'MYSTERY'

2. Le rattrapage de début d'année

Pour bien commencer 2026, une remise de rattrapage est disponible du 2 au 5 janvier.

➡️ Offre : 5% de remise supplémentaire sur les promos déjà en cours.

➡️ Code : 'WEEKEND5'

3. Les promos et Soldes d'Hiver (dès le 5 janvier)

C'est le moment fort : jusqu'à 25% de remise immédiate sur une large sélection de produits. La réduction s'applique automatiquement dans votre panier.

➡️ Du 5 janvier au 13 février 2026 : profitez de -25% sur les PC portables, les PC de bureau, les écrans et l'univers gaming.



➡️ 9 au 13 janvier : opération spéciale "Achetez plus, Économisez plus" :

-3% dès 500 € d'achat.

-4% dès 1 000 € d'achat.

-5% dès 1 500 € d'achat.

Code : 'BONUS'

4. Le Blue Monday (janvier)

Pour contrer la déprime hivernale, Acer rajoute une couche de promo du 16 au 20 janvier.

➡️ Offre : 5% de réduction supplémentaire sur les prix soldés.

➡️ Code : 'SMILE'

Voici quelques exemples de remises disponibles en ce moment chez Acer. Jusqu'au 26/12, ce sont toujours les promos de Noël qui sont en vigueur. Vous pouvez en profiter tout de suite ou planifier vos achats en fonction du calendrier :

