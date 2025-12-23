PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M-70GU Copilot +

Il s’appuie sur la puissance du processeur Intel Core Ultra 7, capable d’atteindre 4,8 GHz en mode Turbo, pour offrir des performances élevées et constantes. Combiné à 16 Go de mémoire DDR5, il assure une réactivité optimale aussi bien pour le multitâche intensif que pour les usages multimédias. Son SSD PCIe de 1 To garantit des temps de chargement ultra-rapides et une gestion efficace de vos fichiers et applications.

L’écran OLED de 14 pouces en résolution WUXGA (1920 x 1200) délivre des images précises, lumineuses et contrastées, idéales pour le divertissement comme pour le travail visuel, et la carte graphique Intel Arc complète cet ensemble en offrant des graphiques immersifs.

Côté connectique, le PC intègre deux ports Thunderbolt 4 Type-C, une sortie HDMI 2.1, ainsi que le Wi-Fi 6E pour des connexions rapides et fiables. Le Bluetooth 5.3 facilite l’appairage de vos périphériques, tandis que la webcam FHD IR et le microphone intégré assurent des visioconférences nettes et fluides.

Enfin, la charnière ouvrable à 180° offre un confort d’utilisation optimal en toutes circonstances.

Vous pouvez obtenir l'Acer Aspire 14 AI Copilot + à 779,99 € au lieu de 849,99 € chez Boulanger, avec en plus 100 € remboursés par Acer jusqu'au 31/12.

Écouteurs Bluetooth ouverts Baseus Bowie MF1

Ils révèlent jusqu’à trois fois plus de détails audio grâce à la technologie LDAC. Les transducteurs dynamiques de 16 mm, associés à l’algorithme exclusif d’amplification des basses Baseus, délivrent des basses profondes et un son clair, précis et parfaitement équilibré.

Le design ouvert laisse passer les sons de votre environnement afin de vous maintenir attentif à ce qui vous entoure.

Non intrusifs et conçus pour un port prolongé, les MF1 intègrent des crochets et coussinets en silicone souple et élastique, garantissant un confort optimal sans pression ni irritation. Leur fil en acier à mémoire de forme ultra-fin (0,6 mm) s’adapte à toutes les morphologies d’oreille.

Profitez jusqu’à 60 heures d’écoute avec le boîtier de charge, dont 12 heures sur une seule charge. Une charge rapide de 10 minutes suffit pour obtenir 2,5 heures de lecture supplémentaires.

Grâce au Bluetooth 5.4, à la technologie double canal à faible latence (DCLL) et à la fonction Baseus Smart-Connect (BSC), la connexion reste stable et sans décalage. Certifiés IPX4, les MF1 résistent également à la transpiration et à la pluie légère.

Les écouteurs Baseus Bowie MF1 sont disponibles en blanc ou noir à 16,99 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 66% sur Amazon.

Mini PC Blackview MP100

Il embarque un processeur Ryzen 5 7430U à 6 cœurs et 12 threads, offrant d’excellentes performances pour le multitâche, la bureautique avancée, le multimédia et le travail à distance. Les graphismes AMD Radeon assurent un affichage fluide et précis, y compris sur des écrans haute définition.

Doté de 16 Go de mémoire DDR4, le MP100 garantit une grande fluidité d’utilisation, même avec plusieurs applications ouvertes simultanément. Son SSD de 512 Go assure des démarrages rapides, des temps de chargement réduits et un stockage confortable pour vos fichiers et logiciels.

Côté affichage et connectique, le Blackview MP100 se montre particulièrement complet. Il dispose d’un port DisplayPort prenant en charge une résolution maximale 4K à 144 Hz. La sortie HDMI 2.0 supporte quant à elle une résolution jusqu’en 4K à 60 Hz. Les deux ports USB Type-C offrent un débit de 10 Gbit/s et prennent en charge l’affichage jusqu’en 4K à 60 Hz.

La connectique USB comprend également deux ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) pour des transferts rapides, ainsi qu’un port USB 2.0 (480 Mbps) pour vos périphériques classiques. Pour une connexion filaire stable, le mini PC intègre un port Ethernet RJ45 Gigabit (1000 Mbps).

Enfin, la connectivité sans fil est assurée par le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, garantissant des connexions rapides, fiables et à faible latence. L'appareil est également livré avec Windows 11 Pro.

Retrouvez le mini PC Blackview MP100 à 291,95 € avec le code FRBD25 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



À retrouver également dans nos bons plans :