Le type du vélo et l’âge de l’enfant

Il est indispensable d’offrir un moyen de transport sûr et pratique à son enfant. Par ailleurs, le vélo pour enfants se décline en plusieurs modèles, d’où la difficulté d’effectuer un choix.

Il est cependant capital de considérer l’âge de la petite merveille à qui le vélo est destiné. À titre d’exemple, la draisienne est très appréciée par les tout-petits de 2 ans. Ce vélo pour enfants leur permet de travailler leur équilibre et d’évoluer en toute sécurité. Il est conseillé de choisir une draisienne qui mesure 85 cm au minimum.

Une fois la draisienne maîtrisée, les enfants qui ont entre 5 et 6 ans peuvent enfourcher un vélo à pédales (12” à 14”) sans se servir des petites roues.

Un enfant de plus de 10 ans qui maîtrise les deux-roues aimera sûrement un vélo junior équipé de roues de 26 pouces ou de 27,5 pouces. Les préados et les adolescents cyclistes peuvent quant à eux recevoir un vélo de route avec guidon courbé ou un vélo de montagne avec une ou deux suspensions.

Dès qu’il dépasse 1,40 mètre (4,7 pieds), l’adolescent peut rouler avec un vélo pour adulte (à partir de 26”). À lui les petites compétitions de cyclisme !

La taille de l’enfant

Contrairement aux idées reçues, il est déconseillé de choisir un vélo pour enfants qui est un peu plus grand que son propriétaire. Le bout de chou peut avoir du mal à manier le guidon ou à poser le pied au sol après une petite expédition.

Les fabricants recommandent d’opter pour un vélo parfaitement adapté à la taille de l’enfant.

La taille d’un vélo pour enfants se définit par celle de ses roues et s’exprime en pouces. Il est donc nécessaire de mesurer l’enfant avant de choisir.

En principe, les enfants qui mesurent moins de 90 cm (moins de 2 pieds 9) et qui ont entre 2 et 3 ans optent pour un vélo de 12 pouces. En outre, les enfants de 1,20 à 1,35 mètre (4 pieds à 4 pieds 4) et qui ont entre 6 et 9 ans évoluent sur un vélo de 20 pouces.

Vélo pour enfants : les accessoires

Que serait un vélo pour enfants sans ses accessoires mignons et colorés ? Ils assurent sa sécurité sur la route et l’amusent dans ses expéditions.