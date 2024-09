Avec le projet ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System), la NASA veut tester le principe de la voile solaire qui pourrait devenir un moyen de locomotion spatial du futur avec l'avantage d'utiliser les photons émis par le Soleil pour se déplacer, fournissant ainsi une source d'énergie inépuisable.

Lancée au printemps, la mission a effectué depuis les opérations de déploiement des panneaux le long de quatre bômes, formant un carré d'une surface de 80 m2. Le projet ACS3 permet d'évaluer le choix des matériaux pour la voile les bômes et va faire l'objet de tests de mobilité.

Le déploiement des voiles n'a pas été de tout repos. Il s'était interrompu en cours de route après détection d'un problème, laissant craindre il y a quelques jours encore de ne pas pouvoir aller jusqu'à la mise en place complète. Mais tout est rentré dans l'ordre et les évaluations d'ACS3 vont pouvoir se poursuivre.

La voile solaire, mobilité spatiale économique du futur ?

La NASA indique que la nouvelle phase des opérations consiste à couper les instuments de contrôle d'altitude afin de laisser la voile solaire évoluer seule et d'observer l'effet de propulsion généré grâce aux photons solaires heurtant la surface des voiles.

Représentation de la voile solaire ACS3 (credit : NASA)

Le contrôle a été coupé avant le déploiement des bômes, ce qui a conduit le vaisseau expérimental à perdre de l'altitude depuis son orbite à 1000 kilomètres (environ deux fois plus haut que la Station Spatiale Internationale), et les équipes ont observé son comportement avec voiles déployées sans corrections moteur.

Après cette première étape, le contrôle d'altitude sera restauré et des tests de changement d'orbite et de manoeuvrabilité seront réalisés. Les données recueillies avec la mission ACS3, constituée d'un petit cubesat central et des grandes voiles autour, doivent permettre par la suite de construire des voiles solaires de plus grande taille et capable de supporter des charges utiles plus importantes.

Première image d'ACS3

En attendant de confirmer si la voile solaire peut être le moyen de transport spatial économique de demain, l'agence spatiale américaine diffuse une première image d'ACS3 prise depuis les caméras embarquées au centre du carré de la voile.

Elle montre en base une partie des voiles solaires et des bômes ayant servir à leur déploiement avec des marquages confirmant leur ouverture complète. En partie haute, un rectangle déformé par la perspective en grand angle montre un panneau solaire.

La voile spatiale est en principe visible dans le ciel nocturne et la NASA a ajouté sa trajectoire dans son application mobile. Elle ne sera pas facile à repérer, sa luminosité variant en fonction de son orientation et de son altitude, mais l'agence spatiale propose aux observateurs de rassembler leurs photos sur les réseaux sociaux via le mot-clé #SpotTheSail.