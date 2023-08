Avec une transaction d'un montant d'environ 69 milliards de dollars, l'annonce du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft remonte à janvier 2022. Ce rachat n'est toujours pas finalisé et le groupe de Redmond fait tout pour aller de l'avant.

Un obstacle à surmonter est britannique avec l'autorité de la concurrence CMA qui a dit non au rachat et à la fusion, malgré des concessions faites. La Competition and Markets Authority s'inquiète pour le marché du cloud gaming où Microsoft dispose déjà d'une position forte.

La CMA indique aujourd'hui avoir ouvert une nouvelle enquête sur un accord restructuré de Microsoft pour l'achat d'Activision. La surprise est qu'il fait intervenir Ubisoft.

L'éditeur français de jeux vidéo mis dans la boucle

" Dans le cadre de l'accord restructuré, Microsoft n'acquerra pas des droits cloud pour les jeux existants d'Activision sur PC et console, ni pour les nouveaux jeux lancés par Activision au cours des 15 prochaines années (à l'exclusion de l'Espace économique européen) ", écrit la CMA dans un communiqué.

Avant le rachat d'Activision par Microsoft, ces droits pour le cloud gaming seront cédés à Ubisoft qui en sera donc le détenteur exclusif dans le monde, exception faite de l'Union européenne qui avait déjà donné son feu vert pour le rachat.

De manière explicite, le groupe de Redmond souligne qu'il ne sera pas en mesure de diffuser les jeux d'Activision Blizzard en exclusivité sur Xbox Cloud Gaming, ni de contrôler les conditions de licences des jeux d'Activision Blizzard pour les services concurrents.

Microsoft précise en outre que l'accord avec Ubisoft a été structuré de manière à respecter ses engagements envers la Commission européenne et ses obligations contractuelles existantes envers d'autres fournisseurs de cloud gaming, dont Nvidia par exemple.

Les droits de streaming Call of Duty pour Ubisoft

Du côté d'Ubisoft, c'est d'ores et déjà l'annonce de l'arrivée des jeux Activision Blizzard sur Ubisoft+ et l'ajout à son abonnement Ubisoft+ Multi Access pour un accès sur PC, Xbox, Amazon Luna et sur PlayStation via Ubisoft Classics.

Bien évidemment, tout ceci ne prendra forme qu'après l'acquisition effective d'Activision Blizzard par Microsoft… et donc l'aval de la CMA. Une décision sur l'enquête préliminaire a pour date butoir le 18 octobre prochain.