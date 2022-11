Le fonds de pension suédois Sjunde AP-Fonden (AP7) vient de déposer une plainte à l'encontre de Microsoft.

AP7 reproche ainsi à la marque américaine d'avoir profité d'une situation de faiblesse d'Activision - Blizzard pour négocier un rachat très au rabais de la valeur réelle du groupe. Malgré le contrat de 69 milliards de dollars pour le rachat, AP7 estime que le groupe Activision Blizzard valait énormément plus.

Microsoft aurait profité des scandales liées aux harcèlements divers

Pour comprendre les origines de la plainte, il faut remonter quelques mois en arrière, au moment de l'annonce du rachat.

A cette époque, Activision et Blizzard sont dans la tourmente : les deux entités font face à de nombreux scandales de harcèlement sexuel en interne. Un grand nombre d'employés en profite ainsi pour témoigner et dénoncer des pratiques toxiques au sein des studios, et du harcèlement moral et sexuel couvert par divers cadres et jusque dans les hautes sphères des groupes.

La situation entraine le départ de plusieurs responsables de projets, les syndicats s'en mêlent et divers remaniements sont opérés en interne pour tenter de limiter la casse. Plusieurs projets majeurs sont ainsi ralentis et Bobby Kotick PDG du groupe s'accroche à son poste malgré une implication de plus en plus pointée du doigt.

Un accord avantageux pour Bobby Kotick ?

Microsoft se présente ainsi comme un racheteur potentiel du groupe avec pour ambition de convertir ce dernier à sa propre culture d'entreprise pour des conditions plus saines. Microsoft offrait ainsi une porte de sortie à Bobby Kotick qui aurait eu de toute évidence bien du mal à conserver son poste très longtemps au sein du groupe. Un parachute en or est très certainement prévu dans le deal et le contrat est ainsi signé pour 69 milliards de dollars.

AP7 poursuit également Bobby Kotick en justice pour avoir volontairement sous-évalué le prix de son groupe afin de pouvoir vendre plus vite et s'assurer une sortie par la grande porte.

Néanmoins, l'argument d'AP7 vole en éclat alors que l'on sait que les actionnaires ont majoritairement voté en faveur du rachat. Joe Christinat, porte-parole d'Activision Blizzard rappelle que le contrat a été validé avec 98% d'approbations des votes exprimés par le conseil.

Pas certain donc que la plainte lancée vienne bousculer l'avancée du processus de rachat.