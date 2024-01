Fin 2023 et après une bataille au long cours pour obtenir l'aval des autorités compétentes, Microsoft a finalisé le rachat d'Activision Blizzard King à près de 69 milliards de dollars. Aujourd'hui, Microsoft décide de supprimer quelque 1 900 postes dans sa division jeux vidéo.

" Cela fait un peu plus de trois mois que les équipes d'Activision, Blizzard et King ont rejoint Microsoft. À mesure que nous avançons en 2024, les dirigeants de Microsoft Gaming et d'Activision Blizzard s'engagent à s'aligner sur une stratégie et un plan d'exécution avec une structure de coûts durable qui soutiendra l'ensemble de notre activité en croissance. "

Dans une note interne obtenue par The Verge, Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, évoque ainsi une rationalisation. La taille d'ampleur dans les effectifs semble toucher principalement Activision Blizzard, tandis que des licenciements concernent également des équipes ZeniMax (rachat par Microsoft en 2021 pour près de 8 milliards de dollars) et Xbox.

Le projet Odyssey est annulé

Avec un total de 22 000 employés au sein de Microsoft Gaming, les suppressions de postes annoncées représentent donc plus de 8,6 % de cet effectif. Un nouveau président de Blizzard va par ailleurs être nommé la semaine prochaine, tandis que le projet Odyssey de jeu de survie de Blizzard Entertainment est annulé après des années de développement.

" Nous continuerons à investir dans des domaines qui développeront nos activités et soutiendront notre stratégie de proposer davantage de jeux à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier ", écrit Phil Spencer.

Si l'industrie du jeu vidéo est plutôt malmenée ces derniers temps en matière de licenciements, l'annonce pour Microsoft Gaming intervient alors que Microsoft vient de franchir le cap des 3 000 milliards de dollars de valorisation.